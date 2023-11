Atualização de Nico Hülkenberg sem Austin: O que diz Steiner

As esperanças que toda a equipa Haas tinha em relação às novas peças para a corrida de Austin eram grandes. Tanto os pilotos como o chefe de equipa, Günther Steiner, adiaram os seus fãs até ao fim de semana de corrida no Circuito das Américas, para o qual a equipa norte-americana tinha elaborado um pacote de atualização abrangente.

Mas nem no Texas, nem na corrida seguinte no México ou no Brasil, foi possível ver o tão esperado progresso. E Hülkenberg declarou secamente após o GP do Brasil, que terminou sem pontos, tal como as corridas em Austin e no México: "A atualização não é um claro passo em frente".

É por isso que o alemão decidiu sair com a especificação antiga do carro em Las Vegas. No entanto, o seu companheiro de equipa, Kevin Magnussen, tem as novas peças no carro, como explica Steiner: "A principal razão para isto é que o Nico sentiu que a especificação antiga lhe convinha mais, e com o Kevin foi o contrário. Decidimos dar aos dois o que eles queriam".

"Ainda temos duas corridas pela frente e nada a perder, por isso tentámos fazer o que podíamos. Podíamos discutir a recolha de dados, mas já temos dados suficientes, é uma decisão baseada no que cada piloto prefere. Isto coloca-os numa posição confortável, para que fiquem o mais satisfeitos possível com o carro que recebem", acrescentou o sul-tiropeu.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12