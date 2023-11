La Fórmula 1 vuelve a Las Vegas: El mayor espectáculo del mundo

Finales de marzo de 2022: la Fórmula 1 y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) anunciaron que a partir de 2023 volverá a haber una carrera del campeonato mundial en la ciudad del juego, como en 1981 y 1982.

La LVCVA es una autoridad federal y la organización oficial de marketing del sur de Nevada. Es propietaria, por ejemplo, del Centro de Convenciones de Las Vegas (recinto donde se celebra la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, el Consumer Electronics Show CES) y del Monorraíl de Las Vegas.

Bernie Ecclestone, el arquitecto de la Fórmula 1 moderna, llevaba años intentando traer las carreras de GP a Las Vegas. Eso sí, con una condición: que los bólidos corrieran en el Strip.

Los propietarios de los casinos se negaron con una sonrisa cansada. Su respuesta: "La Fórmula 1 necesita a Las Vegas más que Las Vegas a la Fórmula 1". Para ellos, cerrar el Strip durante semanas estaba fuera de lugar.



Pero entonces muchas cosas cambiaron. La Fórmula 1 consiguió por fin un nuevo propietario en Liberty Media y un soplo de aire fresco en la sala de juntas, con el sucesor de Ecclestone, Chase Carey, y el entonces ex jefe de equipo de Ferrari, Stefano Domenicali.



El documental de Netflix "Drive to Survive" demostró ser un turbo de popularidad, especialmente en Estados Unidos, y de repente las carreras de GP volvieron a ser sexys y deseables.



Diferencia con la década de 1980: La pista no es un vergonzoso recorrido de Mickey Mouse en el aparcamiento del hotel Caesars Palace como entonces, sino un emocionante circuito urbano que incluye el Strip de Las Vegas.



Otra diferencia con los años 80: el regreso a Las Vegas está previsto como una carrera nocturna. ¿Por qué nocturna y por qué el sábado? Porque una carrera nocturna el sábado por la noche atrae a más gente a la televisión en EE.UU. que el domingo por la tarde.



Un recorrido de 6,201 kilómetros permitirá velocidades máximas de más de 340 km/h, 14 curvas y tres largas rectas, y la carrera tendrá 50 vueltas.



Trazado del recorrido: En el Strip, pasado el Caesars Palace, sobre Flamingo Road, pasada la famosa Fuente Bellagio y la Torre Eiffel, a la altura del Casino Cosmopolitan, gire a la izquierda en Harmon Avenue. Desde allí, gire de nuevo a la izquierda y diríjase hacia el norte, pasando por el impresionante estadio de entretenimiento MSG Sphere, por Sands Avenue, más allá del hotel Venetian y de nuevo en el Strip, en el Wynn Las Vegas.



Greg Maffei, Consejero Delegado de Liberty Media: "Vemos Las Vegas y la Fórmula 1 como la combinación perfecta de velocidad y glamour. También vemos esta carrera como una oportunidad única, por lo que hemos decidido asociarnos con Live Nation como promotores. El potencial de la Fórmula 1 en EE.UU. es enorme y el GP de Las Vegas llevará este deporte a un nuevo nivel".



Por lo tanto, no habrá una cuota de inscripción tradicional como en otras carreras del campeonato del mundo, pero la Fórmula 1 asumirá el riesgo financiero. Sin embargo, si la Fórmula 1 no puede convertir un fin de semana de GP en Las Vegas en un imán para los aficionados, ¿adónde puede llegar?



Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1: "La Fórmula 1 pondrá un signo de exclamación con la carrera de Las Vegas. Creemos que aquí vamos a ofrecer el mayor espectáculo del mundo".

Las Vegas será la tercera carrera de Fórmula 1 en Estados Unidos en 2023, junto a Miami (Florida) en mayo y Austin (Texas) en octubre.



La Fórmula 1 está gastando mucho en Las Vegas: se han comprado terrenos por unos 240 millones de dólares para construir una instalación de boxes y zonas para invitados. Greg Maffei, jefe de Liberty Media: "La Fórmula 1 está en auge en Estados Unidos y queremos aprovechar este impulso".



En un principio, se habló de que la autoridad responsable, la Comisión del Condado de Clark, aprobaría la carrera del Mundial para tres años, es decir, 2023, 2024 y 2025. A principios de 2023, el consejo del condado decidió lo contrario: La Fórmula 1 ha obtenido permiso para correr en el legendario Strip de Las Vegas durante diez años, es decir, hasta 2032 inclusive.



El concejal del distrito James Gibson: "Vemos esto como un proyecto a largo plazo. Ahora hemos allanado el camino para ello. Estoy seguro de que el valor de este acontecimiento para la ciudad quedará patente en los próximos años. Desde mi punto de vista, nada impide que la fórmula se quede todo el tiempo que quiera".



El ayuntamiento también ha aprobado los correspondientes cierres de carreteras en la zona del nuevo circuito, haciendo hincapié en la fecha estadounidense de Acción de Gracias. Por tanto, la fecha de noviembre se mantendrá durante algún tiempo.



La Fórmula 1 regresa a Las Vegas y la carrera se celebrará en el mundialmente famoso Strip en noviembre de 2023. Sorprendentemente, la carrera tendrá lugar el sábado, hora local, y comenzará a las 22.00 horas (que son las 7.00 de la mañana del domingo en Europa). Empezar las carreras en sábado no es nada nuevo en la Fórmula 1.

De las 1099 carreras de F1 desde Silverstone 1950, 57 se han celebrado en sábado, la última de las cuales fue el Gran Premio de Sudáfrica de 1985 en Kyalami, cerca de Johannesburgo.



Hablando de Silverstone 1950: la primera carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se celebró en sábado, ¡y el tradicional GP de Gran Bretaña sólo se trasladó permanentemente al domingo a partir de 1984!



El Campeonato del Mundo de 1950 tuvo un comienzo extraño en cuanto a días de la semana: la categoría reina debutó en sábado, seguida del Gran Premio de Mónaco como primera carrera dominical, y luego la Indy 500, que formaba parte del Campeonato del Mundo en aquella época, ¡se celebró en martes!



Las Vegas se convierte en la sexta carrera nocturna de Fórmula 1.



La primera carrera nocturna se celebró en Singapur en 2008, a la que siguieron las de Abu Dabi (a partir de 2009), Bahréin (se pasó a las carreras nocturnas en 2014), Qatar 2021 y Arabia Saudí 2021.



La Fórmula 1 ha corrido anteriormente en diez sedes de Estados Unidos: Indianápolis (1950-1960 como parte de la Indy 500) y posteriormente de 2000 a 2007 (combinación de óvalo e infield), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984), Phoenix (1989-1991) y Austin (desde 2012). Miami se añadió en 2022.