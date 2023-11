La Formule 1 de retour à Las Vegas : Le plus grand spectacle du monde

Fin mars 2022 : la Formule 1 et la "Las Vegas Convention and Visitors Authority" (LVCVA) ont annoncé - à partir de 2023, il y aura à nouveau une course de championnat du monde dans la ville des joueurs, comme en 1981 et 1982.

La LVCVA est une agence fédérale et l'organisation de marketing officielle du sud du Nevada. Elle possède par exemple le "Las Vegas Convention Center" (un site où se déroule par exemple le plus grand salon mondial de l'électronique grand public, le "Consumer Electronics Show" CES) et le Las Vegas Monorail.

Pendant des années, Bernie Ecclestone, le maître d'œuvre de la Formule 1 moderne, a tenté de faire revenir les GP à Las Vegas. Mais à une condition : que les voitures de course roulent sur le Strip.

Les propriétaires de casinos ont refusé avec un sourire fatigué. Leur réponse : "La Formule 1 a plus besoin de Las Vegas que Las Vegas de la Formule 1". Pour eux, il n'était absolument pas question de fermer le Strip pendant des semaines.



Mais ensuite, beaucoup de choses ont changé. La Formule 1 a eu un nouveau propriétaire avec Liberty Media et un vent de fraîcheur a enfin soufflé à l'étage de la direction, avec le successeur d'Ecclestone, Chase Carey, puis avec l'ancien chef d'équipe de Ferrari, Stefano Domenicali.



Le documentaire de Netflix "Drive to Survive" s'est avéré être un turbo de popularité, surtout aux Etats-Unis, et d'un seul coup, le sport GP est redevenu sexy et désirable.



Différence par rapport aux années 1980 : La piste n'est pas un parcours gênant de Mickey Mouse sur le parking de l'hôtel Caesars Palace comme à l'époque, mais un parcours routier excitant qui inclut le Strip de Las Vegas.



Autre différence par rapport aux années 1980 : le retour à Vegas est prévu sous forme de course nocturne. Pourquoi la nuit et pourquoi le samedi ? Parce qu'aux États-Unis, une course nocturne le samedi soir attire plus de monde devant la télévision que le dimanche après-midi.



Un circuit de 6,201 km permettra d'atteindre des vitesses maximales dépassant les 340 km/h, comprendra 14 virages et trois longues lignes droites, la course durera 50 tours.



Tracé de la piste : sur le Strip, passer devant le Caesars Palace, sur la Flamingo Road, devant la célèbre fontaine du Bellagio et la tour Eiffel, à la hauteur du Cosmopolitan Casino, tourner à gauche dans Harmon Avenue. De là, à nouveau à gauche et vers le nord, en passant devant l'époustouflante arène de divertissement MSG Sphere, le long de Sands Avenue, puis devant l'hôtel Venetian et à nouveau dans le Strip à la hauteur du Wynn Las Vegas.



Le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, a déclaré : "Nous considérons Las Vegas et la Formule 1 comme l'alliance parfaite de la vitesse et du glamour. Nous considérons également cette course comme une opportunité unique, c'est pourquoi nous avons décidé d'en être le promoteur en collaboration avec la société Live Nation. Le potentiel de la Formule 1 aux États-Unis est énorme et le GP de Las Vegas va porter ce sport à un niveau supérieur".



Il n'y aura donc pas de droit d'entrée classique comme pour les autres manches du championnat du monde, mais la Formule 1 assumera le risque financier. Toutefois, si la Formule 1 ne parvient pas à faire d'un week-end de GP à Las Vegas un aimant à fans, où le fera-t-elle ?



Stefano Domenicali, CEO de la Formule 1 : "La Formule 1 va marquer un point d'exclamation avec la course de Las Vegas. Nous pensons que nous montrerons ici le plus grand spectacle du monde".

Las Vegas sera en 2023 la troisième course de Formule 1 aux Etats-Unis, après Miami (Floride) en mai et Austin (Texas) en octobre.



La Formule 1 a dépensé beaucoup d'argent pour Las Vegas : des terrains ont été achetés pour environ 240 millions de dollars afin de construire des stands et des espaces pour les invités. Le patron de Liberty Media, Greg Maffei, a déclaré : "La Formule 1 est en plein essor aux Etats-Unis, nous voulons profiter de cet élan".



Dans un premier temps, il a été question que l'autorité compétente, la Clark County Commission, autorise la course du WRC pour trois ans, à savoir 2023, 2024 et 2025. Début 2023, le conseil du comté en a décidé autrement : La Formule 1 a obtenu l'autorisation de courir sur le légendaire Strip de Las Vegas pendant dix ans, c'est-à-dire jusqu'en 2032 inclus.



Le conseiller de district James Gibson : "Nous considérons cela comme un projet à long terme. Nous avons maintenant ouvert la voie. Je suis sûr que les années à venir montreront la valeur de cet événement pour la ville. De mon point de vue, rien ne s'oppose à ce que la formule reste aussi longtemps qu'elle le souhaite".



Le Conseil a également approuvé les fermetures de routes correspondantes dans la zone du nouveau circuit, en mettant l'accent sur la date de la fête américaine de Thanksgiving. La date de novembre restera donc pour longtemps.



La Formule 1 revient à Las Vegas, en novembre 2023, les courses auront lieu sur le Strip, célèbre dans le monde entier. Etonnant : la course aura lieu le samedi, heure locale, avec un départ à 22h00 (ce qui correspond en Europe au dimanche matin 7h00). Le départ de la course le samedi n'est pas une nouveauté en Formule 1.

Sur les 1099 courses de F1 qui ont eu lieu depuis Silverstone en 1950, 57 se sont déroulées un samedi - la dernière étant le Grand Prix d'Afrique du Sud en 1985 à Kyalami près de Johannesburg.



A propos de Silverstone 1950 : la première course du championnat du monde de Formule 1 a eu lieu un samedi et le traditionnel GP de Grande-Bretagne n'est devenu permanent le dimanche qu'à partir de 1984 !



Le championnat du monde de 1950 a commencé de manière étrange en ce qui concerne les jours de la semaine : les débuts de la catégorie reine ont donc eu lieu un samedi, puis le Grand Prix de Monaco a été la première course du dimanche, suivi de l'Indy 500, qui comptait alors pour le championnat du monde, et qui a eu lieu un mardi !



Las Vegas devient la sixième course de nuit de la Formule 1.



La première course de nuit a eu lieu à Singapour en 2008, suivie par celles d'Abu Dhabi (à partir de 2009), de Bahreïn (qui est passé à la course de nuit en 2014), du Qatar en 2021 et de l'Arabie saoudite en 2021.



Jusqu'à présent, la Formule 1 a couru à dix endroits aux États-Unis : à Indianapolis (1950-1960 dans le cadre de l'Indy 500) puis de 2000 à 2007 (combinaison d'un ovale et d'un infield), à Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984), Phoenix (1989-1991) et Austin (depuis 2012). En 2022, Miami est venue s'ajouter à la liste.