La Formula 1 torna a Las Vegas: Il più grande spettacolo del mondo

Fine marzo 2022: la Formula 1 e la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) hanno annunciato che a partire dal 2023 si terrà nuovamente una gara del campionato mondiale nella città del gioco d'azzardo, come nel 1981 e nel 1982.

La LVCVA è un'autorità federale e l'organizzazione ufficiale di marketing del Nevada meridionale. È proprietaria, ad esempio, del Las Vegas Convention Centre (dove si svolge la più grande fiera di elettronica di consumo del mondo, il Consumer Electronics Show CES) e della Las Vegas Monorail.

Per anni Bernie Ecclestone, l'architetto della Formula 1 moderna, ha cercato di riportare le gare di GP a Las Vegas. Tuttavia, a una condizione: le auto da corsa avrebbero dovuto correre sulla Strip.

I proprietari dei casinò hanno rifiutato con un sorriso stanco. La loro risposta: "La Formula 1 ha bisogno di Las Vegas più di quanto Las Vegas abbia bisogno della Formula 1". Per loro, chiudere la Strip per settimane intere era fuori questione.



Ma poi molte cose sono cambiate. La Formula 1 ha finalmente un nuovo proprietario, Liberty Media, e una ventata di aria fresca nel consiglio di amministrazione, con il successore di Ecclestone, Chase Carey, e l'ex capo della Ferrari, Stefano Domenicali.



Il documentario di Netflix "Drive to Survive" si è rivelato un turbo di popolarità, soprattutto negli Stati Uniti, e improvvisamente le gare di GP sono tornate a essere sexy e desiderabili.



La differenza rispetto agli anni '80: Il circuito non è un imbarazzante tracciato di Topolino nel parcheggio dell'hotel Caesars Palace, come all'epoca, ma un emozionante circuito cittadino che comprende la Strip di Las Vegas.



Un'altra differenza rispetto agli anni '80: il ritorno a Las Vegas è previsto come gara notturna. Perché di notte e perché di sabato? Perché negli Stati Uniti una gara notturna il sabato sera attira più persone davanti alla televisione rispetto alla domenica pomeriggio.



Un tracciato di 6,201 km consentirà velocità massime di oltre 340 km/h, 14 curve e tre lunghi rettilinei, e la gara sarà lunga 50 giri.



Tracciato: sulla Strip, dopo il Caesars Palace, attraverso Flamingo Road, la famosa Fontana del Bellagio e la Torre Eiffel, all'altezza del Cosmopolitan Casino, girare a sinistra in Harmon Avenue. Da lì, svoltate di nuovo a sinistra e dirigetevi verso nord, passando davanti all'arena di intrattenimento mozzafiato MSG Sphere, lungo Sands Avenue, oltre il Venetian Hotel e di nuovo sulla Strip al Wynn Las Vegas.



Greg Maffei, CEO di Liberty Media: "Per noi Las Vegas e la Formula 1 sono la combinazione perfetta di velocità e glamour. Vediamo anche questa gara come un'opportunità unica, ed è per questo che abbiamo deciso di collaborare con Live Nation come promotori. Il potenziale della Formula 1 negli Stati Uniti è enorme e il GP di Las Vegas porterà questo sport a un nuovo livello".



Non ci sarà quindi la tradizionale tassa d'iscrizione come per le altre gare del campionato mondiale, ma la Formula 1 si assumerà il rischio finanziario. Tuttavia, se la Formula 1 non riesce a trasformare un weekend di GP a Las Vegas in una calamita per i fan, dove può arrivare?



Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1: "La Formula 1 metterà un punto esclamativo con la gara di Las Vegas. Siamo convinti di mettere in scena qui il più grande spettacolo del mondo".

Las Vegas sarà la terza gara di Formula 1 negli Stati Uniti nel 2023, dopo Miami (Florida) a maggio e Austin (Texas) a ottobre.



La Formula 1 sta spendendo molto per Las Vegas: sono stati acquistati terreni per circa 240 milioni di dollari per costruire una struttura per i box e aree per gli ospiti. Il boss di Liberty Media, Greg Maffei: "La Formula 1 sta vivendo un boom negli Stati Uniti e noi vogliamo capitalizzare questo slancio".



Inizialmente si era parlato di un'approvazione da parte dell'autorità competente, la Clark County Commission, per la gara del campionato mondiale per tre anni, ovvero 2023, 2024 e 2025. All'inizio del 2023, il consiglio della contea ha deciso diversamente: La Formula 1 ha ottenuto il permesso di correre sulla leggendaria Las Vegas Strip per dieci anni, cioè fino al 2032 compreso.



Il consigliere distrettuale James Gibson: "Lo consideriamo un progetto a lungo termine. Ora abbiamo spianato la strada. Sono sicuro che il valore di questo evento per la città diventerà chiaro nei prossimi anni. Dal mio punto di vista, nulla impedisce alla formula di rimanere per tutto il tempo che desidera".



Il consiglio ha anche approvato le relative chiusure stradali nell'area del nuovo circuito, sottolineando la data del Giorno del Ringraziamento statunitense. La data di novembre rimarrà quindi ancora per qualche tempo.



La Formula 1 torna a Las Vegas, con la gara che si svolgerà sulla famosa Strip nel novembre 2023. Sorprendentemente, la gara si svolgerà di sabato, ora locale, con inizio alle 22.00 (le 7.00 di domenica mattina in Europa). Iniziare le gare di sabato non è una novità per la Formula 1.

Delle 1099 gare di F1 disputate da Silverstone 1950, 57 si sono svolte di sabato, l'ultima delle quali è stata il Gran Premio del Sudafrica del 1985 a Kyalami, vicino a Johannesburg.



A proposito di Silverstone 1950: la prima gara del Campionato del Mondo di Formula 1 si è svolta di sabato e il tradizionale GP di Gran Bretagna è stato spostato definitivamente alla domenica solo a partire dal 1984!



Il Campionato del Mondo del 1950 ebbe un inizio strano in termini di giorni feriali: la classe regina debuttò di sabato, seguita dal Gran Premio di Monaco come prima gara domenicale, poi la Indy 500, che all'epoca faceva parte del Campionato del Mondo, si disputò di martedì!



Las Vegas diventa la sesta gara di Formula 1 in notturna.



La prima gara in notturna si è tenuta a Singapore nel 2008, seguita dalle gare di Abu Dhabi (dal 2009), Bahrain (passato alle gare notturne nel 2014), Qatar 2021 e Arabia Saudita 2021.



In passato la Formula 1 ha corso in dieci sedi negli Stati Uniti: Indianapolis (1950-1960 come parte della Indy 500) e successivamente dal 2000-2007 (combinazione di ovali e infield), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984), Phoenix (1989-1991) e Austin (dal 2012). Miami è stata aggiunta nel 2022.