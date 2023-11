A Fórmula 1 está de volta a Las Vegas: O maior espetáculo do mundo

Final de março de 2022: A Fórmula 1 e a Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) anunciaram que, a partir de 2023, haverá novamente uma corrida do campeonato mundial na cidade do jogo, tal como em 1981 e 1982.

A LVCVA é uma autoridade federal e a organização oficial de marketing do sul do Nevada. É proprietária, por exemplo, do Centro de Convenções de Las Vegas (local onde se realiza a maior feira de eletrónica de consumo do mundo, a Consumer Electronics Show CES) e do Monocarril de Las Vegas.

Durante anos, Bernie Ecclestone, o arquiteto da moderna Fórmula 1, tentou trazer as corridas de GP de volta a Las Vegas. No entanto, com uma condição - os carros de corrida deveriam correr na Strip.

Os proprietários dos casinos recusaram com um sorriso cansado. A sua resposta: "A Fórmula 1 precisa mais de Las Vegas do que Las Vegas precisa da Fórmula 1." Para eles, fechar a Strip durante semanas a fio estava fora de questão.



Mas depois muita coisa mudou. A Fórmula 1 conseguiu finalmente um novo proprietário, a Liberty Media, e uma lufada de ar fresco na direção, com o sucessor de Ecclestone, Chase Carey, e o antigo chefe de equipa da Ferrari, Stefano Domenicali.



O documentário da Netflix "Drive to Survive" provou ser um turbo de popularidade, especialmente nos EUA, e de repente as corridas de GP voltaram a ser sexy e desejáveis.



Diferença em relação à década de 1980: A pista não é um percurso embaraçoso do Rato Mickey no parque de estacionamento do hotel Caesars Palace, como era na altura, mas um circuito de rua emocionante que inclui a Strip de Las Vegas.



Outra diferença em relação aos anos 80: o regresso a Las Vegas está planeado como uma corrida nocturna. Porquê nocturna e porquê ao sábado? Porque uma corrida nocturna no sábado à noite atrai mais pessoas para a televisão nos EUA do que no domingo à tarde.



Uma pista de 6,201 quilómetros permitirá velocidades máximas superiores a 340 km/h, 14 curvas e três longas rectas, e a corrida terá 50 voltas.



Traçado do percurso: Na Strip, passando pelo Caesars Palace, pela Flamingo Road, pela famosa Fonte do Bellagio e pela Torre Eiffel, à altura do Cosmopolitan Casino, vire à esquerda para a Harmon Avenue. A partir daí, vire novamente à esquerda e dirija-se para norte, passando pela deslumbrante arena de entretenimento MSG Sphere, ao longo da Sands Avenue, passando pelo Venetian Hotel e regressando à Strip no Wynn Las Vegas.



Greg Maffei, CEO da Liberty Media: "Vemos Las Vegas e a Fórmula 1 como a combinação perfeita de velocidade e glamour. Também vemos esta corrida como uma oportunidade única, razão pela qual decidimos estabelecer uma parceria com a Live Nation como promotores. O potencial da Fórmula 1 nos EUA é enorme e o GP de Las Vegas levará o desporto a um novo nível".



Por conseguinte, não haverá uma taxa de inscrição tradicional como noutras corridas do campeonato mundial, mas a Fórmula 1 suportará o risco financeiro. No entanto, se a Fórmula 1 não conseguir transformar um fim de semana de GP em Las Vegas num íman de fãs, para onde poderá ir?



Stefano Domenicali, Diretor Executivo da Fórmula 1: "A Fórmula 1 vai colocar um ponto de exclamação com a corrida em Las Vegas. Acreditamos que estamos a dar aqui o maior espetáculo do mundo."

Las Vegas será a terceira corrida de Fórmula 1 nos EUA em 2023, ao lado de Miami (Flórida) em maio e Austin (Texas) em outubro.



A Fórmula 1 está a gastar muito em Las Vegas: foi comprado um terreno por cerca de 240 milhões de dólares para construir um recinto de boxes e áreas para convidados. Greg Maffei, chefe da Liberty Media: "A Fórmula 1 está a crescer nos EUA e nós queremos capitalizar esta dinâmica".



Inicialmente, falou-se que a autoridade responsável, a Comissão do Condado de Clark, aprovaria a corrida do Campeonato Mundial por três anos, ou seja, 2023, 2024 e 2025. No início de 2023, o conselho do condado decidiu o contrário: A Fórmula 1 foi autorizada a correr na lendária Las Vegas Strip durante dez anos, ou seja, até 2032, inclusive.



O conselheiro distrital James Gibson: "Vemos isto como um projeto a longo prazo. Abrimos agora o caminho para isso. Estou certo de que o valor deste evento para a cidade se tornará claro nos próximos anos. Do meu ponto de vista, nada impede que a fórmula fique o tempo que quiser."



O conselho também aprovou os encerramentos de estradas correspondentes na área do novo circuito, com destaque para a data do Dia de Ação de Graças nos EUA. A data de novembro manter-se-á, portanto, por mais algum tempo.



A Fórmula 1 regressa a Las Vegas, com a corrida a ter lugar na mundialmente famosa Strip em novembro de 2023. Surpreendentemente, a corrida terá lugar no sábado, à hora local, com início às 22h00 (ou seja, 7h00 da manhã de domingo na Europa). Começar as corridas ao sábado não é novidade na Fórmula 1.

Das 1099 corridas de F1 desde Silverstone 1950, 57 foram realizadas a um sábado - a última das quais foi o Grande Prémio da África do Sul de 1985, em Kyalami, perto de Joanesburgo.



Por falar em Silverstone 1950: a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 teve lugar num sábado e o tradicional GP da Grã-Bretanha só foi transferido permanentemente para um domingo a partir de 1984!



O Campeonato do Mundo de 1950 teve um início estranho em termos de dias da semana: a categoria rainha estreou-se num sábado, seguida do Grande Prémio do Mónaco como a primeira corrida de domingo, e depois o Indy 500, que fazia parte do Campeonato do Mundo na altura, realizou-se numa terça-feira!



Las Vegas torna-se a sexta corrida nocturna de Fórmula 1.



A primeira corrida nocturna teve lugar em Singapura em 2008, seguida das corridas em Abu Dhabi (a partir de 2009), Bahrain (passou a ser nocturna em 2014), Qatar 2021 e Arábia Saudita 2021.



A Fórmula 1 já correu em dez locais nos EUA: Indianápolis (1950-1960 como parte da Indy 500) e mais tarde de 2000-2007 (combinação de oval e infield), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984), Phoenix (1989-1991) e Austin (desde 2012). Miami foi acrescentada em 2022.