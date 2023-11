Gran Premio en Las Vegas: Vergüenza en EE.UU.

Greg Maffei, consejero delegado de Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, ha dejado claro hacia dónde se dirige el viaje: "La Fórmula 1 está en auge en Estados Unidos, y queremos aprovechar este impulso. Ha llegado el momento de celebrar una tercera ronda del campeonato del mundo en nuestro país."

Austin en Texas desde 2012, Miami en Florida desde 2022, y ahora Las Vegas en Nevada de nuevo. Lo que muchos aficionados de la generación Netflix no saben: Ya hubo una carrera del Mundial de Fórmula 1 en Las Vegas, y fue indigna de la categoría reina. Igual que hubo un Gran Premio en Texas antes de Austin, que también fue un fracaso.

Primero Las Vegas: La final del Campeonato del Mundo de 1981, de todos los lugares, se celebró en el enorme aparcamiento del hotel Caesars Palace, donde se coló un circuito de Mickey Mouse sin carácter.

Por aquel entonces, tres pilotos aún podían proclamarse campeones del mundo: El piloto de Williams Carlos Reutemann (49 puntos), el de Brabham Nelson Piquet (38) y el de Ligier Jacques Laffite, que se trajo a Nevada 43 puntos de campeón del mundo.



Un problema para los pilotos: el circuito no giraba en el sentido de las agujas del reloj. Además, durante los entrenamientos hacía un calor inusual para la época del año. Piquet tuvo que ser atendido por el mismo masajista que suele atender al boxeador Sugar Ray Leonard.



Reutemann se hizo con la pole y su compañero de equipo en Williams, Alan Jones, salió a su lado. El australiano y el argentino eran enemigos acérrimos y Jones dejó claro antes de la carrera que no habría ayuda para Reutemann.



En la carrera, Jones se puso inmediatamente en cabeza, mientras que Reutemann retrocedió de inmediato y sólo regresó de la primera vuelta en quinta posición. En la segunda vuelta, las cosas se pusieron realmente mal para Carlos: la cuarta marcha de su Williams se había salido. Cuando más tarde fue adelantado por su rival en el campeonato del mundo, Piquet, Reutemann estaba tan averiado como su cuarta marcha. Sólo pudo ser octavo.



Piquet tuvo otros problemas: se le rompió el cuello. Sólo consiguió terminar 1,5 segundos por delante de Laffite, en quinta posición, que eran exactamente los dos puntos que necesitaba para superar a Reutemann en el campeonato del mundo: el brasileño se convertía en campeón del mundo por primera vez.



La carrera del año siguiente no fue mejor. El aparcamiento en cuestión fue reconstruido en 2003. Los nuevos grandes accionistas de la Fórmula 1, Liberty Media, lo están haciendo mejor con el próximo GP de Las Vegas: la carrera será nocturna e incluirá el mundialmente famoso Strip de Las Vegas.



¿Y cómo fue en Texas?



No sabemos quién aprobó la loca idea de viajar a Texas en julio de todos los meses para el estreno del GP en Dallas en 1984. Todo lo que sabemos es que la pista empezó a desintegrarse con temperaturas de unos 40 grados y tuvo que ser reparada a toda prisa. El hormigón de endurecimiento rápido fue sólo una parte de la solución. Los técnicos de neumáticos de Goodyear apenas podían creer lo que veían sus ojos cuando midieron la temperatura de la pista: ¡66 grados! El piloto de Williams Keke Rosberg fue el que mejor soportó el calor y ganó.



La tercera vergüenza en cuanto a circuitos de F1 en EE.UU.: Phoenix.



Forma parte de la extraña historia de la carrera de Fórmula 1 en Phoenix, que se organizó durante tres años, que una carrera con avestruces atrajera a más espectadores que la carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 del mismo año (¡no, en serio!).



Puede que no hayamos estado en la carrera de avestruces, pero sí en el GP de calle, así que lo sabemos: La afluencia de espectadores al Gran Premio fue realmente vergonzosa a partir de 1989. Además, era un circuito completamente aburrido, una colección de curvas de 90 grados. Mi viaje en taxi demuestra lo popular que era la Fórmula 1 en aquella época. Llegué al aeropuerto e ingenuamente le pedí al conductor que me llevara al circuito.



Acabamos en un canódromo.