Le Grand Prix de Las Vegas : La honte étrangère aux Etats-Unis

Greg Maffei, directeur général de Liberty Media, le propriétaire de la Formule 1, a fait savoir où il voulait aller : "La Formule 1 est en plein essor aux Etats-Unis, nous voulons profiter de cet élan. Le temps est venu d'organiser une troisième manche du championnat du monde dans notre pays".

Depuis 2012, Austin au Texas, depuis 2022 Miami en Floride, et maintenant donc à nouveau Las Vegas dans le Nevada. Ce que beaucoup de fans de la génération Netflix ignorent : Il y a déjà eu une course de championnat du monde de Formule 1 à Las Vegas, et elle était indigne de la catégorie reine. Tout comme il y a déjà eu un Grand Prix au Texas avant Austin, également un échec.

Tout d'abord Las Vegas : La finale du championnat du monde 1981 s'est justement déroulée sur l'immense parking de l'hôtel Caesars Palace, où un circuit Mickey Mouse sans caractère a été coincé.

Trois pilotes pouvaient encore devenir champions du monde à l'époque : Carlos Reutemann, pilote Williams (49 points), Nelson Piquet, pilote Brabham (38 points) et Jacques Laffite, pilote Ligier, qui a ramené 43 points de championnat du monde au Nevada.



Un problème pour les pilotes : le parcours se déroulait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De plus, il faisait inhabituellement chaud pour la saison lors des essais. Piquet a dû se faire soigner par le masseur qui s'occupait habituellement du boxeur Sugar Ray Leonard.



Reutemann a décroché la pole position, tandis qu'Alan Jones, son compagnon d'écurie Williams, s'est élancé à ses côtés. L'Australien et l'Argentin étaient des ennemis jurés, Jones a clairement fait savoir avant la course qu'il n'y aurait pas d'aide pour Reutemann.



En course, Jones a immédiatement pris la tête, tandis que Reutemann a tout de suite reculé et n'est revenu qu'en cinquième position du premier tour. Au deuxième tour, la situation s'est aggravée pour Carlos : la quatrième vitesse de sa Williams s'est déréglée. Lorsqu'il s'est fait dépasser par son rival du championnat du monde Piquet, Reutemann était aussi brisé que sa quatrième vitesse. Il n'a terminé que huitième.



Piquet avait d'autres problèmes : sa nuque lâchait. Il ne s'est sauvé qu'en cinquième position, 1,5 seconde devant Laffite, soit exactement les deux points dont il avait besoin pour dépasser Reutemann au championnat du monde - le Brésilien devenait champion du monde pour la première fois.



La course d'un an plus tard n'a pas été meilleure. Le parking en question a été reconstruit en 2003. Les nouveaux grands actionnaires de la Formule 1, Liberty Media, font mieux avec le prochain GP de Las Vegas - les courses se dérouleront de nuit et incluront le Strip de Vegas, célèbre dans le monde entier.



Et comment cela s'est-il passé au Texas ?



Nous ne savons pas qui a approuvé l'idée saugrenue de se rendre au Texas en juillet pour le premier GP de Dallas en 1984. Tout ce que nous savons, c'est qu'avec des températures avoisinant les 40 degrés, la piste a commencé à se dégrader et a dû être réparée à la hâte. Le béton à prise rapide n'a été que partiellement la solution. Les techniciens de Goodyear n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont mesuré la température de la piste : 66 degrés ! Le pilote Williams Keke Rosberg a le mieux résisté à la chaleur et s'est imposé.



Troisième embarras en matière de circuits de F1 aux États-Unis : Phoenix.



L'histoire rocambolesque de la course de Formule 1 de Phoenix, organisée pendant trois ans, veut qu'une course d'autruches ait attiré plus de spectateurs que la course de championnat du monde de Formule 1 de la même année (non, vraiment !).



Nous n'avons pas assisté à la course d'autruches, mais nous avons assisté au GP sur route, et nous savons donc ce qu'il en est : L'affluence des spectateurs au Grand Prix était vraiment gênante à partir de 1989. De plus, le circuit était totalement dépourvu d'imagination, une accumulation de virages à 90 degrés. Mon trajet en taxi montre à quel point la Formule 1 était populaire à l'époque. Je suis arrivé à l'aéroport et j'ai naïvement demandé au chauffeur de m'emmener au circuit.



Nous avons fini par arriver à une piste de course de chiens.