Gran Premio a Las Vegas: La vergogna negli USA

Greg Maffei, amministratore delegato di Liberty Media, proprietario della Formula 1, ha chiarito la direzione del viaggio: "La Formula 1 sta vivendo un boom negli Stati Uniti e noi vogliamo capitalizzare questo slancio. I tempi sono maturi per una terza tappa del campionato mondiale nel nostro Paese".

Austin in Texas dal 2012, Miami in Florida dal 2022 e ora Las Vegas in Nevada. Quello che molti fan della generazione Netflix non sanno: A Las Vegas si è già svolta una gara del campionato mondiale di Formula 1, e non era degna della classe regina. Così come c'è stato un Gran Premio in Texas prima di Austin, anch'esso un flop.

Prima Las Vegas: La finale del Campionato del Mondo del 1981, tra tutti i luoghi, si tenne nell'enorme parcheggio del Caesars Palace Hotel, dove fu inserito un circuito di Topolino senza alcun personaggio.

All'epoca tre piloti potevano ancora diventare campioni del mondo: Il pilota della Williams Carlos Reutemann (49 punti), il pilota della Brabham Nelson Piquet (38) e il pilota della Ligier Jacques Laffite, che portò con sé in Nevada 43 punti mondiali.



Un problema per i piloti: il circuito era in senso antiorario. Inoltre, durante le prove faceva un caldo insolito per il periodo dell'anno. Piquet ha dovuto farsi curare dallo stesso massaggiatore che normalmente si occupa del pugile Sugar Ray Leonard.



Reutemann ha conquistato la pole position, con il compagno di squadra della Williams Alan Jones che partiva al suo fianco. L'australiano e l'argentino erano nemici giurati e Jones aveva chiarito prima della gara che non ci sarebbe stato alcun aiuto per Reutemann.



In gara, Jones ha preso subito il comando, mentre Reutemann è arretrato immediatamente ed è rientrato dal primo giro solo in quinta posizione. Al secondo giro, le cose si sono messe male per Carlos: la quarta marcia della sua Williams si è staccata. Quando è stato superato dal suo rivale nel campionato del mondo Piquet, Reutemann era rotto come la sua quarta marcia. Si classificò solo ottavo.



Piquet ebbe altri problemi: il collo cedette. Riuscì a concludere solo con 1,5 secondi di vantaggio su Laffite, al quinto posto, esattamente i due punti di cui aveva bisogno per superare Reutemann nel campionato del mondo: il brasiliano divenne campione del mondo per la prima volta.



La gara dell'anno successivo non andò meglio. Il parcheggio in questione fu costruito nel 2003. I nuovi grandi azionisti della Formula 1, Liberty Media, stanno facendo meglio con l'imminente GP di Las Vegas: la gara si terrà di notte e comprenderà la famosa Strip di Las Vegas.



E com'è andata in Texas?



Non sappiamo chi abbia approvato la folle idea di recarsi in Texas proprio nel mese di luglio per la prima del GP a Dallas nel 1984. Sappiamo solo che la pista iniziò a disintegrarsi a temperature di circa 40 gradi e dovette essere riparata in fretta e furia. Il cemento a indurimento rapido era solo una parte della soluzione. I tecnici dei pneumatici Goodyear non credevano ai loro occhi quando hanno misurato la temperatura della pista: 66 gradi! Il pilota della Williams Keke Rosberg ha sfidato il caldo e ha vinto.



Il terzo imbarazzo in termini di circuiti di F1 USA: Phoenix.



Fa parte della bizzarra storia della gara di Formula 1 a Phoenix, organizzata per tre anni, il fatto che una gara con gli struzzi abbia attirato più spettatori della gara del campionato mondiale di Formula 1 dello stesso anno (no, davvero!).



Forse non siamo stati alla corsa degli struzzi, ma siamo stati al GP su strada, quindi lo sappiamo: L'affluenza di pubblico per il Gran Premio è stata davvero imbarazzante dal 1989 in poi. Era anche un circuito assolutamente non stimolante, un insieme di curve a 90 gradi. Il mio viaggio in taxi dimostra quanto fosse popolare la Formula 1 all'epoca. Arrivai all'aeroporto e chiesi ingenuamente all'autista di portarmi al circuito.



Finimmo in un cinodromo.