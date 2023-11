Grande Prémio em Las Vegas: Vergonha nos EUA

Depois do GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas (COTA), perto de Austin (Texas), desde 2012, e depois do GP de Miami, desde 2022, agora é a vez de Las Vegas. A estreia foi embaraçosa. Não só lá.

Greg Maffei, CEO da Liberty Media, proprietária da Fórmula 1, deixou claro para onde se dirige a viagem: "A Fórmula 1 está a crescer nos EUA e queremos capitalizar esta dinâmica. Chegou o momento de realizar uma terceira ronda do campeonato do mundo no nosso país".

Austin, no Texas, desde 2012, Miami, na Florida, desde 2022, e agora Las Vegas, no Nevada, novamente. O que muitos fãs da geração Netflix não sabem: Já houve uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Las Vegas, e não foi digna da categoria rainha. Tal como houve um Grande Prémio no Texas antes de Austin, que também foi um fracasso.

Las Vegas primeiro: A final do Campeonato do Mundo de 1981 teve lugar, entre todos os locais, no enorme parque de estacionamento do Caesars Palace Hotel, onde foi espremido um circuito do Rato Mickey sem qualquer carácter.

Nessa altura, três pilotos ainda podiam ser campeões do mundo: O piloto da Williams, Carlos Reutemann (49 pontos), o piloto da Brabham, Nelson Piquet (38) e o piloto da Ligier, Jacques Laffite, que levou 43 pontos do campeonato mundial para o Nevada.



Um problema para os pilotos: o circuito era anti-horário. Além disso, durante os treinos, estava um calor invulgar para a época do ano. Piquet teve de ser tratado pelo mesmo massagista que normalmente tratava do pugilista Sugar Ray Leonard.



Reutemann fez a pole position, com o seu companheiro de equipa na Williams, Alan Jones, a partir ao seu lado. O australiano e o argentino eram inimigos declarados e Jones deixou claro antes da corrida que não haveria ajuda para Reutemann.



Na corrida, Jones assumiu imediatamente a liderança, enquanto Reutemann caiu imediatamente para trás e só regressou da primeira volta em quinto lugar. Na segunda volta, as coisas ficaram muito más para Carlos: a quarta velocidade do seu Williams tinha-se soltado. Quando mais tarde foi ultrapassado pelo seu rival no campeonato do mundo, Piquet, Reutemann estava tão avariado como a sua quarta velocidade. Termina apenas em oitavo.



Piquet tem outros problemas: o seu pescoço cede. Só conseguiu terminar 1,5 segundos à frente de Laffite, em quinto lugar, exatamente os dois pontos de que necessitava para ultrapassar Reutemann no campeonato do mundo - o brasileiro tornou-se campeão do mundo pela primeira vez.



A corrida do ano seguinte não foi melhor. O parque de estacionamento em questão foi construído em 2003. Os novos grandes accionistas da Fórmula 1, a Liberty Media, estão a fazer melhor com o próximo GP de Las Vegas - a corrida será realizada à noite e incluirá a mundialmente famosa Vegas Strip.



E como é que foi no Texas?



Não sabemos quem aprovou a ideia louca de viajar para o Texas em julho de todos os meses para a estreia do GP em Dallas, em 1984. Tudo o que sabemos é que a pista começou a desintegrar-se com temperaturas de cerca de 40 graus e teve de ser reparada rapidamente. O betão de endurecimento rápido era apenas parte da solução. Os técnicos de pneus da Goodyear mal podiam acreditar nos seus olhos quando mediram a temperatura da pista - 66 graus! O piloto da Williams, Keke Rosberg, enfrentou o calor da melhor forma e venceu.



A terceira vergonha em termos de circuitos de F1 nos EUA: Phoenix.



Faz parte da história bizarra da corrida de Fórmula 1 em Phoenix, que foi organizada durante três anos, o facto de uma corrida com avestruzes ter atraído mais espectadores do que a corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no mesmo ano (não, a sério!).



Podemos não ter estado na corrida de avestruzes, mas já estivemos no GP de rua, por isso sabemos: A afluência de espectadores ao Grande Prémio foi verdadeiramente embaraçosa a partir de 1989. Era também um circuito completamente desinteressante, uma coleção de curvas de 90 graus. A minha viagem de táxi mostra o quão popular era a Fórmula 1 nessa altura. Cheguei ao aeroporto e, ingenuamente, pedi ao motorista para me levar ao circuito.



Acabámos por ir parar a uma pista para cães.