Ralf Schumacher a Michael: la vita a volte non è giusta

Più volte la stampa scandalistica tedesca ha prodotto storie e titoli sgradevoli sul destino del campione di Formula 1 Michael Schumacher. Con trucchi giornalistici discutibili, come titoli che suggeriscono qualcosa di sensazionale, anche se il contenuto non è altro che aria fritta.

Con storie che non sono storie, ma per lo più solo rimaneggiamenti, un misto di vecchie citazioni, informazioni distorte e fatti confusi. E la spregiudicatezza lascia un retrogusto molto blando. Come la scandalosa intervista di AI su "Die Aktuelle", che ha fatto notizia in primavera.

Tuttavia, molti si chiedono: dal punto di vista della famiglia Schumacher, non sarebbe più strategico chiarire le questioni aperte con una dichiarazione e poi pubblicare aggiornamenti di tanto in tanto?

Non sarebbe un modo per privare i tabloid della base per le loro storie? E infine spiegare ai fan qual è la posizione di Schumi?

L'avvocato di Michael Schumacher, Felix Damm, ha recentemente spiegato in un'intervista alla rivista "Legal Tribune Online" (LTO): "Abbiamo anche considerato se un annuncio finale sullo stato di salute del pilota potesse essere la strada giusta da percorrere. Ma non sarebbe stata la fine e ci sarebbero dovuti essere rapporti costantemente aggiornati sullo stato di salute".

Damm ritiene "che la stragrande maggioranza dei fan possa sopportare bene" di non sapere esattamente come sta Schumi.

Per questo motivo il fratello Ralf Schumacher è rimasto vago come al solito, dichiarando alla rivista Bunte: "Purtroppo la vita a volte non è giusta. Dobbiamo accettarlo".

Ciò che lo aiuta è la sua famiglia. "Quando vedo i suoi figli Gina-Maria e Mick, il mio cuore ride. Quando qualcuno della famiglia chiede un consiglio, io sono lì. Loro vanno per la loro strada".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12