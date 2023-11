Ralf Schumacher para Michael: A vida por vezes não é justa

A imprensa sensacionalista na Alemanha tem produzido repetidamente histórias e manchetes desagradáveis sobre o destino do campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher. Com truques jornalísticos duvidosos, como títulos que sugerem algo de sensacional, embora o conteúdo não passe de conversa fiada.

Com histórias que não são histórias, mas sobretudo reposições, uma mistura de citações antigas, informações distorcidas e factos misturados. E a falta de escrúpulos deixa um sabor muito suave. Como a escandalosa entrevista da IA no "Die Aktuelle", que fez manchetes na primavera.

No entanto, muitas pessoas perguntam-se: do ponto de vista da família Schumacher, não seria mais estratégico esclarecer as questões em aberto com uma declaração e depois publicar actualizações de tempos a tempos?

Não seria melhor, do ponto de vista estratégico, esclarecer as questões em aberto com uma declaração e depois publicar actualizações de tempos a tempos? E, finalmente, explicar aos fãs qual é a posição de Schumi?

O advogado de Michael Schumacher, Felix Damm, explicou recentemente numa entrevista à revista "Legal Tribune Online" (LTO): "Também considerámos se um anúncio final sobre o seu estado de saúde seria o caminho certo a seguir. Mas isso não teria sido o fim do assunto e teria de haver relatórios de estado constantemente actualizados".

Damm acredita que "a grande maioria dos fãs consegue lidar bem" com o facto de não saberem exatamente como está Schumi.

É por isso que o irmão Ralf Schumacher permanece vago, como de costume, quando disse à revista Bunte: "Infelizmente, a vida às vezes não é justa. Temos de o aceitar".

O que o ajuda é a sua família. "Quando vejo os seus filhos Gina-Maria e Mick, o meu coração ri-se. Quando alguém da família procura o meu conselho, eu estou lá. Eles seguem o seu próprio caminho".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12