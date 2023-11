Bloccati sulla Ferrari: molte delusioni non sono degne di nota

Anche con il nuovo team boss Fred Vasseur, la Ferrari non è all'altezza delle proprie aspettative. Tuttavia, Hans-Joachim Stuck ha un'ottima opinione del francese.

L'attuale stagione di Formula 1 sta entrando in dirittura d'arrivo. La Ferrari sta lottando per il secondo posto nel campionato mondiale, ma ha perso nettamente il titolo. A due gare dal termine, la Ferrari è a 20 punti dalla Mercedes. Il terzo posto non sarebbe solo una sconfitta finanziaria.

Per il boss della squadra Fred Vasseur, il secondo posto sarebbe almeno un piccolo successo. Anche se l'inizio sotto di lui è stato accidentato. I Reds sono ancora molto lontani dai loro standard.

Tuttavia, la speranza è che sotto Vasseur la lotta per il titolo mondiale sia almeno possibile. L'ultima volta che Kimi Räikkönen ha vinto il titolo mondiale è stato nel 2007.

"Naturalmente la Ferrari ha commesso alcuni errori negli ultimi anni", ha dichiarato la leggenda Hans-Joachim Stuck a Eurosport. "Ma sono ancora sorpreso che ci sia voluto così tanto tempo per tornare davanti. Non lo capisco".

"Con la Ferrari, c'è anche il fatto che molte delusioni degli ultimi anni sono semplicemente indegne della storia della squadra", ha detto Stuck. "Ma con Vasseur è stato ristabilito il necessario ordine". Il francese è una persona al timone che sa cosa è importante: "Ma è giunto il momento", ha detto Stuck.

Anche se il divario con la Red Bull Racing è grande, la McLaren dimostra che con il giusto lavoro è possibile recuperare e gareggiare alla pari.

"Si può vedere che funziona", ha detto Stuck. "La McLaren sta facendo un lavoro eccezionale, tanto di cappello. Un'ascesa come questa è particolarmente stimolante per Ferrari e Mercedes", ha aggiunto Stuck. "Devono semplicemente fare meglio di prima".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12