Preso na Ferrari: Muitas desilusões são indignas

Mesmo com o novo chefe de equipa Fred Vasseur, a Ferrari não está a corresponder às suas próprias expectativas. No entanto, Hans-Joachim Stuck tem uma boa opinião sobre o francês.

A atual temporada de Fórmula 1 está a entrar na reta final. A Ferrari está a lutar pelo segundo lugar no campeonato do mundo, mas perdeu claramente o título. A duas corridas do fim do campeonato, a Ferrari está a 20 pontos da Mercedes. O terceiro lugar não seria apenas um revés financeiro.

Para o chefe de equipa Fred Vasseur, o segundo lugar seria, pelo menos, um pequeno sucesso. Mesmo que o início sob o seu comando tenha sido acidentado. Os Reds ainda estão muito longe dos seus próprios padrões.

No entanto, há grandes esperanças de que, com Vasseur, a luta pelo título de campeão mundial seja pelo menos possível. A última vez que Kimi Räikkönen conquistou o título de campeão do mundo foi em 2007.

"É claro que a Ferrari cometeu alguns erros nos últimos anos", disse a lenda Hans-Joachim Stuck no Eurosport. "Mas ainda estou surpreso que tenha levado tanto tempo para voltar à frente. Eu não entendo isso".

"Com a Ferrari, há também o facto de muitas desilusões nos últimos anos serem simplesmente indignas da história da equipa", disse Stuck. "Mas com Vasseur, a quantidade necessária de ordem foi restaurada." O francês é alguém que sabe o que é importante: "Mas já é tempo", disse Stuck.

Mesmo que a diferença para a Red Bull Racing seja grande, a McLaren mostra que, com o trabalho certo, é possível recuperar o atraso e correr em pé de igualdade.

"Podemos ver que isso funciona", disse Stuck. "A McLaren está a fazer um trabalho extraordinário, tiro o chapéu para eles. Uma subida como esta é particularmente inspiradora para a Ferrari e a Mercedes", disse Stuck. "Eles simplesmente têm que fazer melhor do que antes".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12