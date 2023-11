Frentzen sobre la retirada de Jordan: ya no entiende el mundo

Heinz-Harald Frentzen terminó tercero en el Campeonato del Mundo de 1999 con Jordan, ganando dos carreras esa temporada. En el podcast "Beyond the Grid", Frentzen describe su relación con el jefe de equipo Eddie Jordan como cordial, pero aun así separaron sus caminos en 2001.

Hoy en día, Frentzen sigue sin entender cómo se llegó a este punto. Sin embargo, el alemán revela que las grietas en su relación con Jordan empezaron a aparecer ya en 2000. Frentzen, cuyo contrato expiraba después de la temporada, quería quedarse, pero Jordan sólo habló con el alemán en una fase tardía. Una de las condiciones de Frentzen era que se quedara el ingeniero de carrera Sam Michael. Jordan le dio su palabra, pero Frentzen consiguió un nuevo ingeniero de carrera para 2001, David Brown.

"Me quedé de piedra", dijo Frentzen. "Estaba muy enfadado con Eddie porque me había prometido que Sam se quedaría. Y así tuvimos nuestra primera situación complicada. Estaba muy enfadado, y el equipo estaba muy enfadado porque yo estaba enfadado".

Aquello tuvo consecuencias, aunque Frentzen y Brown se llevaran bien. "Desde entonces, Eddie y yo hemos tenido nuestras dificultades. No era lo mismo", dice Frentzen.

También hubo problemas deportivos, que empezaron en el arranque de la temporada en Australia. Al final terminó quinto, "pero algo debió pasar después de aquel día en Melbourne. No sé qué pasó, pero a partir de entonces nada fue igual. Luego tuve grandes problemas en Malasia. No sé por qué, pero todo fue diferente".

Aún así consiguió terminar en los puntos en dos ocasiones, pero no más a menudo. "Fue como si alguien hubiera desconectado de repente. Ya no puntuaba alto y tenía problemas para batir a Jarno Trulli. Jarno empezó a ser más rápido que yo. Algo no iba bien... hasta el famoso día en que Eddie me echó".

Aún no se explica por qué Jordan le despidió a mitad de temporada - y justo antes de su carrera de casa en Hockenheim. "De repente vino con una carta y un abogado y me informó. Fue un gran shock para mí, aunque era un poco previsible porque Eddie se había vuelto cada vez más extraño con cada carrera", dice Frentzen.

"No entendía el mundo", continúa Frentzen. "No tengo explicación y no sé qué diría Eddie. Escuché algunas de sus declaraciones al respecto, pero nunca entendí lo que realmente quería decir."

