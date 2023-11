Frentzen à propos de l'abandon de Jordan : le monde ne comprend plus rien

Heinz-Harald Frentzen a terminé troisième du championnat du monde en 1999 avec Jordan, il a notamment remporté deux victoires au cours de la saison. Dans le podcast "Beyond the Grid", Frentzen décrit la relation avec le chef d'équipe Eddie Jordan comme chaleureuse, mais la séparation a eu lieu dès 2001.

Frentzen se demande encore aujourd'hui comment cela a pu se produire. L'Allemand révèle toutefois que des fissures sont apparues dans sa relation avec Jordan dès 2000. Frentzen, dont le contrat expirait à la fin de la saison, voulait rester, mais Jordan n'a parlé que tardivement à l'Allemand. Une condition posée par Frentzen : l'ingénieur de course Sam Michael devait rester. Jordan lui donna sa parole, mais Frentzen obtint un nouvel ingénieur de course en la personne de David Brown pour 2001.

"J'étais sous le choc", a déclaré Frentzen. "J'étais tellement en colère contre Eddie parce qu'il m'avait promis que Sam resterait. Et c'est ainsi que nous avons eu notre première situation compliquée. J'étais vraiment en colère, et l'équipe était vraiment en colère que je sois en colère".

Cela a eu des conséquences, même si Frentzen et Brown s'entendaient bien. "Depuis, Eddie et moi avons eu nos difficultés. Ce n'était pas la même chose", explique Frentzen.

A cela se sont ajoutés des problèmes sportifs qui ont commencé lors de l'ouverture en Australie. Il a fini cinquième, "mais quelque chose a dû se passer après cette journée à Melbourne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à partir de ce moment-là, rien n'était plus comme avant. Ensuite, j'ai eu de gros problèmes en Malaisie. Je ne sais pas pourquoi, mais tout était différent".

Il a réussi à rentrer dans les points à deux reprises, mais plus souvent. "C'était comme si quelqu'un avait soudainement débranché la prise. Je n'avais plus de points forts et j'avais du mal à battre Jarno Trulli. Jarno commençait à être plus rapide que moi. Quelque chose ne tournait plus rond - jusqu'à ce fameux jour où Eddie m'a mis à la porte".

Aujourd'hui encore, il ne s'explique pas pourquoi il a été renvoyé par Jordan en plein milieu de la saison - et précisément avant son match à domicile à Hockenheim. "Il est arrivé soudainement avec cette lettre et un avocat et m'a informé. Pour moi, ce fut un grand choc, même si c'était un peu prévisible, car Eddie était devenu de plus en plus étrange à chaque course", explique Frentzen.

"Je n'ai pas compris le monde", a poursuivi Frentzen. "Je n'ai pas d'explication et je ne sais pas ce qu'Eddie aurait dit. J'ai écouté certaines de ses déclarations à ce sujet, mais je n'ai jamais compris ce qu'il voulait vraiment dire".

