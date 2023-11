Frentzen sul ritiro di Jordan: non capisce più il mondo

Heinz-Harald Frentzen ha dovuto lasciare la Giordania a metà della stagione 2001. Il tedesco se lo aspettava, ma ancora oggi non riesce a capire la fine, come rivela.

Heinz-Harald Frentzen è arrivato terzo nel Campionato del Mondo 1999 con la Jordan, vincendo due gare in quella stagione. Nel podcast "Beyond the Grid", Frentzen descrive il suo rapporto con il boss della squadra Eddie Jordan come caloroso, ma le loro strade si sono comunque separate nel 2001.

Frentzen è ancora oggi perplesso su come ciò sia avvenuto. Tuttavia, il tedesco rivela che le crepe nel suo rapporto con Jordan cominciarono a manifestarsi già nel 2000. Frentzen, il cui contratto scadeva dopo la stagione, voleva rimanere, ma Jordan parlò con il tedesco solo in una fase avanzata. Una delle condizioni poste da Frentzen era che l'ingegnere di gara Sam Michael rimanesse. Jordan gli diede la sua parola, ma Frentzen ottenne un nuovo ingegnere di gara per il 2001, David Brown.

"Ero scioccato", ha detto Frentzen. "Ero arrabbiatissimo con Eddie perché mi aveva promesso che Sam sarebbe rimasto. E così abbiamo avuto la nostra prima situazione complicata. Ero molto arrabbiato e la squadra era molto arrabbiata perché ero arrabbiato".

Questo ha avuto delle conseguenze, anche se Frentzen e Brown sono andati d'accordo. "Da allora, Eddie e io abbiamo avuto le nostre difficoltà. Non era la stessa cosa", dice Frentzen.

Ci sono stati anche problemi sportivi, iniziati all'apertura della stagione in Australia. Alla fine è arrivato quinto, "ma deve essere successo qualcosa dopo quel giorno a Melbourne. Non so cosa sia successo, ma da quel momento in poi non è stato più lo stesso. Poi ho avuto grossi problemi in Malesia. Non so perché, ma era tutto diverso".

È riuscito comunque a finire nei punti due volte, ma non più spesso. "È stato come se qualcuno avesse improvvisamente staccato la spina. Non avevo più punti e avevo problemi a battere Jarno Trulli. Jarno ha iniziato a essere più veloce di me. Qualcosa non andava per il verso giusto, fino al famoso giorno in cui Eddie mi ha cacciato".

Non riesce ancora a spiegarsi perché Jordan lo abbia licenziato nel bel mezzo della stagione e poco prima della sua gara di casa a Hockenheim. "All'improvviso è arrivato con una lettera e un avvocato e mi ha informato. È stato un grande shock per me, anche se era un po' prevedibile perché Eddie era diventato sempre più strano a ogni gara", racconta Frentzen.

"Non capivo il mondo", continua Frentzen. "Non ho una spiegazione e non so cosa avrebbe detto Eddie. Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni in merito, ma non ho mai capito cosa intendesse veramente".

