Frentzen sobre a reforma de Jordan: já não compreende o mundo

Heinz-Harald Frentzen terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1999 com a Jordan, vencendo duas corridas nessa época. No podcast "Beyond the Grid", Frentzen descreve a sua relação com o chefe de equipa Eddie Jordan como calorosa, mas mesmo assim separaram-se em 2001.

Frentzen ainda hoje não sabe como é que isso aconteceu. No entanto, o alemão revela que as fissuras na sua relação com Jordan começaram a surgir logo em 2000. Frentzen, cujo contrato terminava no final da época, queria ficar, mas Jordan só falou com o alemão numa fase tardia. Uma das condições de Frentzen era que o engenheiro de corridas Sam Michael ficasse. Jordan deu-lhe a sua palavra, mas Frentzen arranjou um novo engenheiro de corrida para 2001, David Brown.

"Fiquei chocado", disse Frentzen. "Fiquei muito zangado com o Eddie porque ele tinha-me prometido que o Sam ficaria. E assim tivemos a nossa primeira situação complicada. Eu estava muito zangado e a equipa estava muito zangada por eu estar zangado."

Isso teve consequências, mesmo que Frentzen e Brown se tenham dado bem. "Desde então, eu e o Eddie temos tido as nossas dificuldades. Não era a mesma coisa", diz Frentzen.

Houve também problemas desportivos, que começaram na abertura da época na Austrália. Acabou em quinto lugar, "mas deve ter acontecido alguma coisa depois desse dia em Melbourne. Não sei o que aconteceu, mas a partir daí nada foi igual. Depois tive grandes problemas na Malásia. Não sei porquê, mas foi tudo diferente".

Ainda conseguiu terminar nos pontos duas vezes, mas não mais vezes. "Foi como se alguém tivesse desligado a ficha de repente. Não tive mais pontos altos e tive problemas para bater Jarno Trulli. O Jarno começou a ser mais rápido do que eu. Algo não estava a correr bem - até ao famoso dia em que o Eddie me expulsou."

Ele ainda não consegue explicar porque é que Jordan o despediu a meio da época - e mesmo antes da sua corrida em casa, em Hockenheim. "De repente, ele veio com uma carta e um advogado e informou-me. Foi um grande choque para mim, mesmo que fosse um pouco previsível, porque o Eddie estava a tornar-se cada vez mais estranho a cada corrida", diz Frentzen.

"Eu não entendia o mundo", continua Frentzen. "Não tenho nenhuma explicação e não sei o que Eddie diria. Ouvi algumas das suas declarações sobre o assunto, mas nunca percebi o que ele realmente queria dizer."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12