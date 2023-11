GP di Las Vegas in TV: attenzione, fuso orario!

La Formula 1 torna a Las Vegas questo fine settimana per la prima volta in oltre 40 anni. Per la trasmissione televisiva questa volta è richiesta la sveglia presto.

Attenzione, fan della Formula 1! La Formula 1 organizza il prestigioso Gran Premio di Las Vegas questo fine settimana. È la prima volta in oltre 40 anni che la classe regina del motorsport torna nella città del gioco d'azzardo. Le ultime visite della F1 nella "Sin City" si sono svolte nel 1981 e nel 1982 in occasione del cosiddetto Caesars Palace Grand Prix.

Anche se la F1 ora corre negli Stati Uniti, per le trasmissioni in diretta saranno richiesti i mattinieri. Perché a Las Vegas le prove, le qualifiche e la gara si svolgono di sera. Quest'anno il Gran Premio di Las Vegas inizierà alle 22:00 ora locale, mentre le qualifiche si svolgeranno a mezzanotte dello stesso giorno. A causa del fuso orario, si tratta di un orario CET mattutino.

L'orario di inizio a Las Vegas rappresenta una sfida particolare: non è insolito che le temperature raggiungano cifre singole di notte a novembre.

Le temperature più basse nella storia della Formula 1 sono state registrate in occasione del Gran Premio del Canada del 1978, dove la colonnina di mercurio raggiunse appena i 5ºC.

Il modo migliore per scoprire come si svolgerà l'azione in pista è il nostro live ticker; come sempre, abbiamo riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.

Il GP di Las Vegas in televisione

Venerdì 17 novembre

05.15: Sky Sport F1 - inizio della copertura delle prime prove libere

05.15: ServusTV - Inizio della copertura delle prime prove libere

05.30: Prime prove libere

07.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

08.00: Sky Sport F1 - Inseguire il sogno

08.15: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra... Mick Schumacher

08.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura delle seconde prove libere

08.45: ServusTV - Inizio copertura delle seconde prove libere

09.00: Seconde prove libere

10.30: Sky Sport F1 - Replay delle prime prove libere

12.00: Sky Sport F1 - Replay delle seconde prove libere

14.00: Sky Sport F1 - Replay delle prime prove libere

15.30: Sky Sport F1 - Replay delle seconde prove libere

17.00: Sky Sport F1 - Gara 2023 a Miami

20.00: Sky Sport F1 - Prima replica delle prove libere

21.30: Sky Sport F1 - Seconda replica delle prove libere

Sabato 18 novembre

05.15: Sky Sport F1 - Inizio copertura delle terze prove libere

05.15: ServusTV - Inizio della copertura delle terze prove libere

05.30: Terze prove libere

07.00: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra...Franz Tost

07.45: Sky Sport F1 - Gara 1981 a Las Vegas

08.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche

08.30: ServusTV - Inizio delle qualifiche

08.35: SRF 2 - Inizio delle qualifiche

09.00: Qualifiche

10.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche

10.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulle qualifiche

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

12.30: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra...Franz Tost

13.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

13.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

15.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

17.30: Sky Sport F1 - Replay conferenza stampa qualifiche

20.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

21.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

21.45: Sky Sport F1 - Inseguire il sogno

22.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

Domenica 19 novembre

05.00: ServusTV - Conto alla rovescia per la gara

05.30: Sky Sport F1 - Preliminari sul Gran Premio

06.10: SRF 2 - Cronaca pre-gara

06.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del Gran Premio

06.55: SRF 2 - Inizio della copertura del Gran Premio

07.00: ServusTV - Inizio della copertura del Gran Premio

07.00: Gran Premio di Las Vegas (50 giri)

08.40: ServusTV - Analisi del Gran Premio

08.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

09.10: ORF 1 - Replay del Gran Premio

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa gara

10.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

10.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

10.40: ORF 1 - Motorhome

10.45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

11.00: Sky Sport F1 - Replay della gara

12.35: ServusTV - Highlights Gran Premio

13.00: Sky Sport F1 - Quaderno di Ted

13.30: Sky Sport F1 - Anteprima del Gran Premio in replay

14.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura Gran Premio in replica

15.00: Gran Premio di Las Vegas (50 giri) in replica

16.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

18.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

20.30: Sky Sport F1 - Replay della gara

22.30: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

23.00: Sky Sport F1 - Replay della gara