L'ingénieur de course Cronin révèle le caractère de Fernando Alonso

L'ingénieur de course est l'une des personnes de référence les plus importantes pour un pilote de Formule 1. L'ingénieur de course de Fernando Alonso, Chris Cronin, révèle des détails sur leur relation.

La relation entre un pilote de Formule 1 et un ingénieur de course est essentielle. Mais cette relation a besoin de temps pour se développer, car une communication efficace repose sur la confiance.

Chez Aston Martin, Chris Cronin et Fernando Alonso ont eu à peine plus de deux mois pour s'habituer l'un à l'autre avant le Grand Prix de Bahreïn.

"Les trois à six premiers mois, pendant lesquels vous établissez une relation et une compréhension mutuelle et découvrez comment vous aider l'un l'autre pour faire le meilleur travail possible, sont l'une des phases les plus difficiles", explique Cronin.

"On essaie d'arriver le plus vite possible à un point où l'on ne partage que les informations qui sont vraiment utiles, qui font la différence - qui leur permettent d'avancer plus vite. Il y a beaucoup de choses secondaires qu'un pilote pense devoir savoir, mais dont il n'a pas besoin. Cela ne fait que diluer les informations sur lesquelles il doit se concentrer", a déclaré Cronin.

Ce qui a bien sûr aidé dans le processus des deux, c'est l'expérience d'Alonso. Il est arrivé avant la saison en tant que double champion du monde, avec 355 courses à son actif. Tous deux ont donc pu se lancer immédiatement.

"Quand Fernando est arrivé, il a tout de suite dit : 'C'est exactement ce que j'aime et ce qui m'aide à être rapide'. Quand on a ce genre d'instructions, le processus d'adaptation est plus court, alors qu'avec des pilotes plus jeunes, il faut peut-être un peu plus de temps pour comprendre ce dont ils ont besoin", explique Cronin.

