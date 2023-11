L'ingegnere di gara Cronin rivela: cosa fa scattare Fernando Alonso

L'ingegnere di gara è una delle persone più importanti per un pilota di Formula 1. Chris Cronin, ingegnere di gara di Fernando Alonso, rivela i dettagli del loro rapporto.

Il rapporto tra un pilota di Formula 1 e un ingegnere di gara è fondamentale. Tuttavia, il rapporto ha bisogno di tempo per crescere, poiché una comunicazione efficace si basa sulla fiducia.

Chris Cronin e Fernando Alonso alla Aston Martin hanno avuto poco più di due mesi per abituarsi l'uno all'altro prima del Gran Premio del Bahrein.

"I primi tre-sei mesi di costruzione di un rapporto, di comprensione reciproca e di scoperta di come ci si può aiutare a vicenda per fare il miglior lavoro possibile sono una delle fasi più difficili", dice Cronin.

"Si cerca di arrivare il più rapidamente possibile a trasmettere solo le informazioni veramente utili, che fanno la differenza e che li fanno muovere più velocemente. Ci sono molte cose estranee che un autista pensa di dover sapere, ma che non ha bisogno di sapere. Non fanno altro che diluire le informazioni su cui devono concentrarsi", ha detto Cronin.

Ciò che ha aiutato il processo, naturalmente, è l'esperienza di Alonso. È arrivato prima della stagione come due volte campione del mondo, con 355 gare all'attivo. Entrambi sono stati quindi in grado di affrontare il terreno in modo immediato.

"Quando Fernando è arrivato, ha subito detto: 'Questo è esattamente ciò che mi piace e che mi aiuta a essere veloce'. Avere questo tipo di guida abbrevia il processo di familiarizzazione, mentre con i piloti più giovani potrebbe essere necessario un po' più di tempo per capire di cosa hanno bisogno", spiega Cronin.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12