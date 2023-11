O engenheiro de corridas Cronin revela: O que faz Fernando Alonso vibrar

A relação entre um piloto de Fórmula 1 e um engenheiro de corrida é essencial. No entanto, a relação precisa de tempo para crescer, uma vez que uma comunicação eficaz se baseia na confiança.

Chris Cronin e Fernando Alonso na Aston Martin tiveram pouco mais de dois meses para se habituarem um ao outro antes do Grande Prémio do Bahrain.

"Os primeiros três a seis meses de construção de uma relação, de compreensão mútua e de descoberta de como nos podemos ajudar mutuamente para fazer o melhor trabalho possível é uma das fases mais difíceis", diz Cronin.

"Tentamos chegar a um ponto, o mais rapidamente possível, em que só transmitimos informações que são realmente úteis, que fazem a diferença - que os fazem avançar mais rapidamente. Há muitas coisas estranhas que um condutor pensa que precisa de saber, mas que não precisa de saber. Isso apenas dilui a informação em que se devem concentrar", afirmou Cronin.

O que ajudou no processo, é claro, foi a experiência de Alonso. Ele chegou antes da temporada como bicampeão mundial, com 355 corridas no currículo. Assim, ambos puderam começar com o pé direito.

"Quando Fernando chegou, disse imediatamente: 'Isto é exatamente o que eu gosto e o que me ajuda a ser rápido'. Ter esse tipo de orientação encurta o processo de familiarização, enquanto que com os pilotos mais jovens pode demorar um pouco mais a descobrir o que precisam", explica Cronin.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12