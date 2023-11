Le GP de Las Vegas à la télévision : Tout change, la pluie arrive

Non seulement le retour de la Formule 1 à Las Vegas se fera sous un climat désertique (chaud le jour, froid la nuit en novembre), mais les pilotes et les techniciens devront aussi s'attendre à de la pluie !

Peut-on faire encore plus fou que le Grand Prix de Las Vegas ? Nous sommes prêts à voir la Formule 1 organiser le plus grand spectacle de la saison des GP. Petit exemple : lors de la cérémonie d'ouverture de mercredi, ici à Las Vegas, la star mondiale Kylie Minogue fera une apparition.

Mais comme souvent, Mère Nature peut facilement faire mieux : Non seulement les écuries du GP doivent s'attendre à des températures d'environ dix degrés lors des entraînements et des courses nocturnes, mais les météorologues de Las Vegas ont également annoncé que des averses ne sont pas exclues pour les nuits de vendredi et de samedi !

Selon les calculs, des vitesses d'environ 340 km/h seront atteintes sur la partie à plein régime passant devant les casinos du Strip de Vegas. Cela peut être amusant sur une piste mouillée, par basses températures et sur un asphalte frais.



Les équipes se présentent sous leur meilleur jour : Ferrari roule dans une livrée spéciale et Williams - propriété américaine de la société d'investissement Dorilton Capital - présente ses voitures de course dans une livrée inhabituelle : des révérences devant le fameux "Neon Boneyard" de Las Vegas, un musée dans lequel sont exposés des signes au néon abandonnés de la ville des paillettes.



Pour savoir comment l'action se déroule sur le circuit, le mieux est de consulter notre ticker en direct ; pour cela, nous avons comme toujours résumé pour vous les dates de diffusion les plus importantes de Sky, ServusTV, SRF et ORF.





Le GP de Las Vegas à la télévision

Vendredi 17 novembre

05h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la première séance d'essais libres

05h15 : ServusTV - début de la couverture de la première séance d'essais libres

05h30 : Première séance d'essais libres

07h00 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des chefs d'équipe

08h00 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream

08h15 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... Mick Schumacher

08h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la deuxième séance d'essais libres

08h45 : ServusTV - Début de la couverture de la deuxième séance d'essais libres

09h00 : Deuxième séance d'essais libres

10h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'essais libres

12h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la deuxième séance d'essais libres

14h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'essais libres

15h30 : Sky Sport F1 - Deuxième séance d'essais libres Reprise

17h00 : Sky Sport F1 - Course 2023 à Miami

20h00 : Sky Sport F1 - Première séance d'essais libres rediffusion

21h30 : Sky Sport F1 - Deuxième séance d'essais libres Reprise



Samedi 18 novembre

05h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des troisièmes essais libres

05h15 : ServusTV - Début de la couverture de la troisième séance d'essais libres

05h30 : Troisième séance d'essais libres

07h00 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... Franz Tost

07h45 : Sky Sport F1 - Course 1981 à Las Vegas

08.30 heures : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications

08.30 heures : ServusTV - Début de la couverture des qualifications

08.35 : SRF 2 - Début de la couverture des qualifications

09.00 heures : Qualifications

10h00 : ServusTV - Analyse des qualifications

10h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

12h30 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... Franz Tost

13h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Brésil 2023

13h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

15h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications rediffusion

20h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

21h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Brésil 2023

21h45 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream

22h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications



Dimanche 19 novembre

05.00 heures : ServusTV - Compte à rebours de la course

05.30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

06.10 : SRF 2 - Rapports préliminaires de la course

06.55 heures : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

06.55 heures : SRF 2 - Début de la couverture du Grand Prix

07h00 : ServusTV - Début de la couverture du Grand Prix

07.00 heures : Grand Prix de Las Vegas (50 tours)

08.40 : ServusTV - Analyse du Grand Prix

08h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

09h10 : ORF 1 - Reprise du Grand Prix

09.30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

10h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

10h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Mexique 2023

10h40 : ORF 1 - Accueil moteur

10h45 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP Brésil 2023

11.00 heures : Sky Sport F1 - Reprise de la course

12h35 : ServusTV - Highlights Grand Prix

13h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

13.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des rapports préliminaires du Grand Prix

14h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix Reprise

15h00 : Grand Prix de Las Vegas (50 tours) Rediffusion

16h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

18h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

20h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

22.30 heures : Sky Sport F1 - Notebook de Ted

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course