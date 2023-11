Il GP di Las Vegas in televisione: Tutto è diverso, la pioggia è in arrivo

La Formula 1 vuole mettersi sotto i migliori riflettori di Las Vegas e le squadre si stanno impegnando al massimo con livree speciali. E, come se non bastasse, anche il meteo si preannuncia all'altezza della situazione.

Per il ritorno della Formula 1 a Las Vegas non c'è solo il solito clima desertico (caldo di giorno a novembre, freddo di notte), ma piloti e tecnici devono anche aspettarsi la pioggia!

Potrebbe esserci qualcosa di più folle del Gran Premio di Las Vegas? Siamo pronti a far sì che la Formula 1 metta in scena il più grande spettacolo della stagione dei GP. Un piccolo esempio: la star mondiale Kylie Minogue si esibirà alla cerimonia di apertura qui a Las Vegas mercoledì.

Ma come spesso accade, Madre Natura può facilmente superarlo: Infatti, non solo le scuderie dei GP devono prepararsi a temperature di circa dieci gradi durante le sessioni di allenamento e le gare notturne, ma i meteorologi di Las Vegas hanno anche annunciato che venerdì e sabato sera non sono esclusi rovesci di pioggia!

Secondo i calcoli, nel tratto a tutta velocità che passa davanti ai casinò della Strip di Las Vegas si potranno raggiungere velocità di circa 340 km/h. Potrebbe essere divertente su una pista bagnata, a basse temperature e su asfalto fresco.



Le scuderie si mettono in bella mostra qui: la Ferrari guida con una livrea speciale e anche la Williams - di proprietà della società d'investimento statunitense Dorilton Capital - mostra le sue auto da corsa con una livrea insolita: un inchino davanti al famoso "Neon Boneyard" di Las Vegas, un museo in cui sono esposte le insegne al neon dismesse della scintillante città.



Il modo migliore per scoprire come si svolge l'azione in pista è il nostro live ticker; come sempre, abbiamo riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.





Il GP di Las Vegas in TV

Venerdì 17 novembre

05.15: Sky Sport F1 - inizio della copertura delle prime prove libere

05.15: ServusTV - Inizio della copertura delle prime prove libere

05.30: Prime prove libere

07.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

08.00: Sky Sport F1 - Inseguire il sogno

08.15: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra... Mick Schumacher

08.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura delle seconde prove libere

08.45: ServusTV - Inizio della copertura delle seconde prove libere

09.00: Seconde prove libere

10.30: Sky Sport F1 - Replay delle prime prove libere

12.00: Sky Sport F1 - Replay delle seconde prove libere

14.00: Sky Sport F1 - Replay delle prime prove libere

15.30: Sky Sport F1 - Replay delle seconde prove libere

17.00: Sky Sport F1 - Gara 2023 a Miami

20.00: Sky Sport F1 - Prima replica delle prove libere

21.30: Sky Sport F1 - Seconda replica delle prove libere



Sabato 18 novembre

05.15: Sky Sport F1 - Inizio copertura delle terze prove libere

05.15: ServusTV - Inizio della copertura delle terze prove libere

05.30: Terze prove libere

07.00: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra ... Franz Tost

07.45: Sky Sport F1 - Gara 1981 a Las Vegas

08.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche

08.30: ServusTV - Inizio delle qualifiche

08.35: SRF 2 - Inizio delle qualifiche

09.00: Qualifiche

10.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche

10.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulle qualifiche

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

12.30: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra ... Franz Tost

13.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

13.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

15.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

17.30: Sky Sport F1 - Replay conferenza stampa qualifiche

20.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

21.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

21.45: Sky Sport F1 - Inseguire il sogno

22.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche



Domenica 19 novembre

05.00: ServusTV - Conto alla rovescia per la gara

05.30: Sky Sport F1 - Preliminari sul Gran Premio

06.10: SRF 2 - Cronaca pre-gara

06.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del Gran Premio

06.55: SRF 2 - Inizio della copertura del Gran Premio

07.00: ServusTV - Inizio della copertura del Gran Premio

07.00: Gran Premio di Las Vegas (50 giri)

08.40: ServusTV - Analisi del Gran Premio

08.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

09.10: ORF 1 - Replay del Gran Premio

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa gara

10.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

10.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

10.40: ORF 1 - Motorhome

10.45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

11.00: Sky Sport F1 - Replay della gara

12.35: ServusTV - Highlights Gran Premio

13.00: Sky Sport F1 - Quaderno di Ted

13.30: Sky Sport F1 - Anteprima del Gran Premio in replay

14.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura Gran Premio in replica

15.00: Gran Premio di Las Vegas (50 giri) in replica

16.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

18.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

20.30: Sky Sport F1 - Replay della gara

22.30: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

23.00: Sky Sport F1 - Replay della gara