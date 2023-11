GP de Las Vegas na televisão: Tudo está diferente, a chuva está a chegar

Não só temos o habitual clima desértico para o regresso da Fórmula 1 a Las Vegas (quente durante o dia em novembro, frio à noite) - os pilotos e técnicos também têm de esperar chuva!

Poderá haver algo mais louco do que o Grande Prémio de Las Vegas? Estamos preparados para que a Fórmula 1 dê o maior espetáculo da temporada de GP. Um pequeno exemplo: a estrela mundial Kylie Minogue actuará na cerimónia de abertura aqui em Las Vegas, na quarta-feira.

Mas, como tantas vezes acontece, a Mãe Natureza pode facilmente superar isso: Porque não só as equipas de corrida do GP têm de estar preparadas para temperaturas de cerca de dez graus durante as sessões de treino e as corridas à noite, como também os meteorologistas de Las Vegas anunciaram que não estão fora de questão aguaceiros na sexta-feira e no sábado à noite!

De acordo com os cálculos, serão atingidas velocidades de cerca de 340 km/h no troço de aceleração máxima que passa pelos casinos da Vegas Strip. Isto pode ser divertido numa pista molhada, com temperaturas baixas e em asfalto fresco.



Aqui, as equipas dão o melhor de si: a Ferrari conduz com uma pintura especial e a Williams - propriedade da empresa de investimentos norte-americana Dorilton Capital - também mostra os seus carros de corrida com uma pintura invulgar: em vénias em frente ao famoso "Neon Boneyard" de Las Vegas, um museu onde estão expostos os sinais de néon fora de uso da cidade cintilante.



A melhor maneira de saber como se desenrola a ação na pista é com o nosso live ticker; como sempre, resumimos para si as datas de transmissão mais importantes da Sky, ServusTV, SRF e ORF.





GP de Las Vegas na TV

