Le dilemme des pneus à Las Vegas : Ce que dit Pirelli

Le mot cool peut être appliqué de différentes manières à Las Vegas. Par exemple à l'ambiance incomparable de cette ville, surtout la nuit. Mais aussi aux températures ambiantes, et cela, si nous restons dans le jeu de mots, ne laisse pas les pilotes indifférents. En effet, lorsque les voitures de course GP entreront en piste, nous aurons des températures avoisinant les dix degrés, des conditions dignes d'un test hivernal.

Nous entendrons beaucoup parler de la gestion des pneus dans les jours à venir. Comment le directeur de course de Pirelli, Mario Isola, évalue-t-il la situation ? Le Milanais répond : "Nous parlons ici d'un énorme défi, pas seulement à cause des températures, mais aussi parce que nous n'avons pratiquement aucune expérience".

"Certes, nous avons des simulations et, bien sûr, nos techniciens regardent des échantillons d'asphalte. Mais personne n'a jamais roulé sur ce circuit et, là encore, c'est un pas vers l'inconnu, les pilotes vont rencontrer des chaussées différentes. Nous avons des parties qui ont été entièrement refaites, par exemple au niveau du départ et de l'arrivée, d'autres zones qui font partie du réseau routier normal mais qui ont reçu un revêtement frais, et d'autres encore qui ont été laissées telles quelles".

"Lors des week-ends de course normaux sur des circuits traditionnels, nous avons un programme cadre et les voitures de compétition de ces séries mettent de la gomme supplémentaire. Cela n'existe pas ici. De plus, de larges zones du Las Vegas Strip Circuit sont ouvertes à la circulation routière pendant la journée, ce qui modifie également le comportement des pneus de Formule 1".



"En raison du passage à grande vitesse en descendant le Strip, nous nous attendons à ce que les voitures roulent avec peu d'appui, avec des réglages d'aileron à peu près entre ceux de Bakou et de Monza".



"Et puis les températures : Las Vegas est une course de nuit, il fait nettement plus frais la nuit dans le climat désertique, et les pneus perdent de la température en descendant la longue ligne droite. Nous nous attendons donc à des conditions similaires à celles d'un test hivernal en Espagne".



"Pour ces raisons, nous avons décidé de mettre en piste les trois mélanges les plus tendres de notre programme".



"Au final, je m'attends à un week-end d'impondérables, avec quelques surprises".