Dilemma pneumatici a Las Vegas: Cosa dice Pirelli

La parola cool può essere usata in modi molto diversi a Las Vegas. Per esempio, all'atmosfera impareggiabile che si respira in questa città, soprattutto di notte. Ma anche alle temperature ambientali, che, se vogliamo continuare con il gioco di parole, qui non lasciano i piloti al freddo. Quando le auto da corsa GP scenderanno in pista, infatti, le temperature saranno di circa dieci gradi, come in un test invernale.

Nei prossimi giorni sentiremo parlare molto di gestione degli pneumatici. Come valuta la situazione Mario Isola, Head of Racing di Pirelli? Il milanese dice: "Stiamo parlando di una sfida enorme, non solo per le temperature, ma anche perché non abbiamo praticamente esperienza".

"Certo, abbiamo delle simulazioni e naturalmente i nostri tecnici esaminano anche campioni di asfalto. Ma nessuno ha mai guidato su questa pista e - altro passo verso l'ignoto - i piloti incontreranno superfici diverse. Abbiamo parti che sono state completamente riasfaltate, per esempio nella zona di partenza e di arrivo, altre aree che fanno parte della normale rete stradale ma sono state riasfaltate, e altre ancora che sono state lasciate così come sono".

"Nei normali weekend di gara sui circuiti convenzionali, abbiamo un programma di supporto e le auto da competizione di quelle serie stendono una gomma aggiuntiva. Non è questo il caso. Ampie aree del Las Vegas Strip Circuit sono aperte al traffico stradale anche durante il giorno, il che modifica il comportamento dei pneumatici di Formula 1".



"A causa del passaggio ad alta velocità lungo la Strip, ci aspettiamo che le vetture corrano con una bassa deportanza, con impostazioni delle ali più o meno tra quelle di Baku e Monza."



"E poi ci sono le temperature: Las Vegas è stata progettata come una gara notturna, il clima del deserto si raffredda notevolmente di notte e gli pneumatici perdono temperatura sul lungo rettilineo. Ci aspettiamo quindi condizioni simili a quelle di un test invernale in Spagna".



"Per questi motivi, abbiamo deciso di portare in pista le tre mescole più morbide del nostro programma".



"Nel complesso, mi aspetto un weekend di incertezze, con qualche sorpresa".