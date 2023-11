O dilema dos pneus em Las Vegas: O que diz a Pirelli

A palavra "fixe" pode ser utilizada de formas muito diferentes em Las Vegas. Por exemplo, para o ambiente inigualável desta cidade, especialmente à noite. Mas também para a temperatura ambiente, que, se quisermos manter o trocadilho, não deixa os pilotos com frio aqui. Porque quando os carros de corrida de GP entrarem em pista, teremos temperaturas de cerca de dez graus, condições semelhantes às de um teste de inverno.

Vamos ouvir falar muito da gestão dos pneus nos próximos dias. Como é que o Diretor de Corridas da Pirelli, Mario Isola, avalia a situação? O milanês diz: "Estamos a falar de um enorme desafio, não só por causa das temperaturas, mas também porque não temos praticamente nenhuma experiência."

"É certo que temos simulações e, claro, os nossos técnicos também analisam amostras de alcatrão. Mas nunca ninguém conduziu nesta pista e - mais um passo no desconhecido - os pilotos vão encontrar superfícies diferentes. Temos partes que foram completamente repavimentadas, por exemplo, na área de partida e chegada, outras áreas que fazem parte da rede normal de estradas, mas foram repavimentadas, e ainda outras que foram deixadas como estão."

"Nos fins-de-semana normais de corridas em circuitos convencionais, temos um programa de apoio e os carros de competição dessas séries colocam borracha adicional. Não é esse o caso aqui. Grandes áreas do circuito de Las Vegas Strip também estão abertas ao tráfego rodoviário durante o dia, o que também altera o comportamento dos pneus de Fórmula 1."



"Devido à passagem a alta velocidade pela Strip, esperamos que os carros corram com baixa força descendente, com configurações de asa aproximadamente entre as de Baku e Monza.



"E depois há as temperaturas: Las Vegas foi concebida como uma corrida nocturna, fica significativamente mais fria à noite no clima do deserto e os pneus perdem temperatura na longa reta. Por isso, esperamos condições semelhantes às de um teste de inverno em Espanha."



"Por estas razões, decidimos levar para a pista os três compostos mais macios do nosso programa."



"Em suma, espero um fim de semana de incertezas, com algumas surpresas.