Circuito Strip de Las Vegas: aún queda mucho por hacer

Bienvenido al Strip Circuit de Las Vegas: una primera visita muestra una imagen que nos resulta familiar de los nuevos circuitos, como el de 2021 en Arabia Saudí o el de 2022 en Miami: el paddock rezuma el espíritu pionero de antaño.

Por todas partes hay gente atornillando, martilleando, pegando, empujando y, en ocasiones, insultando, porque el Strip Circuit de Las Vegas aún no está terminado.

Los especialistas de Las Vegas y las diez escuderías tienen mucho trabajo por delante hasta que la pista esté lista para la ceremonia de inauguración, el miércoles por la noche, hora de Las Vegas (jueves por la mañana en Europa).

El circuito en sí ya está listo, ahora hay que ultimar mil detalles: la señalización de los boxes, la colocación de carteles para guiar a los espectadores y cosas por el estilo. El nivel de información del personal es escaso. Estamos acostumbrados a ello en otros países. Se necesita cierto tiempo para que todo se familiarice.



El regreso del Gran Premio después de 41 años es importante para la Fórmula 1 y para Las Vegas. Renee Wilm, Directora General de Las Vegas Grand Prix Inc: "Será un momento histórico para nosotros y para la Fórmula 1. Por primera vez, veremos coches de carreras de Fórmula 1 recorrer a toda velocidad el famoso Strip, pasando por delante de algunos de los monumentos más reconocibles de nuestra ciudad. El nuevo edificio de boxes se convertirá en parte integrante de las muchas atracciones de la ciudad".



Wilm prosigue: "Todo debe ir de la mano. Un deporte de primera clase como la Fórmula 1, más nuestra hospitalidad de fama mundial con un entretenimiento de primera clase."



"Queremos convertir Las Vegas en un clásico del programa de GP en pocos años, con un importante impacto económico. La carrera no sólo crea miles de puestos de trabajo. También hemos calculado que unos 1.200 millones de dólares entrarán en la ciudad como resultado de la carrera."



De hecho, el propietario de la Fórmula 1, Liberty Media, ha conseguido lo que el veterano promotor de la F1 Bernie Ecclestone nunca pudo: que los bólidos recorran la famosa franja a una velocidad de 340 kilómetros por hora.



Las imágenes incluirán numerosos lugares emblemáticos de Las Vegas, como los casinos Bellagio y The Venetian, la noria High Roller y la nueva y emocionante Esfera, una semiesfera en cuya superficie LED se pueden proyectar las imágenes y películas más locas.



El mencionado edificio de boxes se levanta sobre terrenos adquiridos por la Fórmula 1 para la carrera. Este Gran Premio es el único de este campeonato mundial cuyo riesgo financiero corre a cargo de Liberty Media, lo que significa que el organizador no paga entrada.



La pista: una interesante combinación de curvas y una larga sección a todo gas por la pista. El circuito de 6,11 kilómetros se recorre 50 veces en el Gran Premio. Se ha calculado un tiempo por vuelta de aproximadamente 1:30 minutos.



Las obras comenzaron el 2 de noviembre de 2022. La Fórmula 1 está gastando unos 250 millones de dólares en ello, incluyendo la compra de terrenos y un nuevo edificio de boxes, el mayor del mundo.



Gran parte de la pista es nueva o se han raspado 25 cm de la superficie de asfalto y se ha sustituido por una nueva superficie. El acceso se realiza a través de cuatro puentes para vehículos y espectadores, otros tres puentes sólo para peatones y dos subterráneos.



La pista está iluminada por 1.750 elementos, la pista está asegurada por 3.500 elementos de hormigón. Los aficionados están repartidos en 18 tribunas. La capacidad máxima es de 100.000 visitantes al día.



Y cuando acudan al primer entrenamiento del jueves (20.30 hora local en Las Vegas, 5.30 de la mañana del viernes en Europa), se habrá clavado el último clavo en la pista.