Las Vegas Strip Circuit : encore beaucoup de travail

Bienvenue au Las Vegas Strip Circuit : une première visite montre une image que nous connaissons des nouveaux circuits, comme en Arabie Saoudite en 2021 ou à Miami en 2022 - le paddock respire l'esprit pionnier des jours passés.

Partout, on visse, on martèle, on colle, on pousse et on jure de temps en temps, car le Las Vegas Strip Circuit n'est pas encore terminé.

Les spécialistes de Las Vegas et des dix écuries ont fort à faire avant que la piste ne soit prête pour la cérémonie d'ouverture mercredi soir, heure de Las Vegas (c'est-à-dire jeudi matin en Europe).

Le circuit en lui-même est prêt, il s'agit maintenant de finaliser 1000 détails - le marquage des stands, l'accrochage de panneaux pour guider les spectateurs, etc. Le niveau d'information du personnel est faible. Nous sommes habitués à cela dans d'autres pays. Il faut un certain temps pour que tout soit bien rodé.



Pour la Formule 1 et pour Las Vegas, le retour du Grand Prix après 41 ans est une chose importante. Renee Wilm, directrice générale de Las Vegas Grand Prix Inc : "Ce sera un moment historique pour nous et pour la Formule 1. Nous verrons pour la première fois des voitures de course de Formule 1 dévaler le célèbre Strip en passant devant certains des symboles les plus connus de notre ville. Le nouveau bâtiment des stands doit devenir partie intégrante des nombreuses attractions de cette ville".



Wilm poursuit : "Tout doit être réuni. Un sport de premier ordre comme la Formule 1, et en plus notre hospitalité de renommée mondiale avec un divertissement de première classe".



"Nous voulons faire de Las Vegas, en quelques années, un classique du programme des GP, avec un impact économique marquant. Non seulement la course permet de créer des milliers d'emplois. Nous avons également calculé qu'environ 1,2 milliard de dollars seront injectés dans la ville grâce à la course".



En effet, le propriétaire de la Formule 1, Liberty Media, a réussi à faire ce que Bernie Ecclestone, promoteur de longue date de la F1, n'a jamais réussi à faire : faire rouler les voitures de course sur le célèbre Strip, et ce à la vitesse de singe de 340.



De nombreux symboles de Las Vegas seront visibles sur les images, comme les casinos Bellagio et The Venetian, la grande roue High Roller ou la nouvelle et excitante Sphere, une demi-sphère sur la surface de laquelle les images et les films les plus fous peuvent être diffusés.



Le bâtiment des stands mentionné se trouve sur un terrain que la Formule 1 a acheté pour la course. Ce Grand Prix est le seul du championnat du monde pour lequel Liberty Media assume le risque financier, l'organisateur ne payant donc pas de droit d'entrée.



Le circuit : une combinaison intéressante de virages et une longue partie à pleine vitesse en descendant le Strip. Le circuit de 6,11 km est parcouru 50 fois pendant le Grand Prix. Un temps au tour d'environ 1:30 minutes a été calculé.



Les travaux de construction ont commencé le 2 novembre 2022. La Formule 1 y consacre environ 250 millions de dollars US, y compris l'achat du terrain et le nouveau bâtiment des stands, le plus grand du monde.



Une grande partie du circuit est soit neuve, soit 25 cm d'asphalte ont été grattés et remplacés par une nouvelle surface. L'accès se fait par quatre ponts pour les véhicules et les spectateurs, trois autres ponts uniquement pour les piétons, deux passages souterrains.



La piste est éclairée en plein jour par 1750 éléments, la piste est sécurisée par 3500 éléments en béton. Les supporters se répartissent sur 18 tribunes. La capacité maximale indiquée est de 100 000 visiteurs par jour.



Et quand ils arriveront jeudi pour le premier entraînement (20h30 heure locale à Las Vegas, 5h30 le vendredi matin en Europe), le dernier clou de la piste sera enfoncé.