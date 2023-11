Circuito della Strip di Las Vegas: ancora molto lavoro da fare

Benvenuti al Las Vegas Strip Circuit: un primo giro mostra un'immagine che conosciamo bene dei nuovi circuiti, come quello del 2021 in Arabia Saudita o quello del 2022 a Miami: il paddock emana lo spirito pionieristico di un tempo.

Dappertutto si avvita, si martella, si incolla, si spinge e a volte si impreca, perché il Las Vegas Strip Circuit non è ancora finito.

Gli specialisti di Las Vegas e le dieci scuderie hanno il loro bel da fare finché la pista non sarà pronta per la cerimonia di apertura di mercoledì sera, ora di Las Vegas (giovedì mattina in Europa).

La pista è pronta, ora si tratta di mettere a punto mille dettagli: etichettatura dei box, cartelli per guidare gli spettatori e così via. Il livello di informazione del personale è scarso. Siamo abituati a questo in altri Paesi. Ci vuole un po' di tempo per familiarizzare con tutto.



Il ritorno del Gran Premio dopo 41 anni è importante per la Formula 1 e per Las Vegas. Renee Wilm, amministratore delegato di Las Vegas Grand Prix Inc: "Questo sarà un momento storico per noi e per la Formula 1. Per la prima volta, vedremo le auto da corsa di Formula 1 sfrecciare lungo la famosa Strip, passando davanti ad alcuni dei punti di riferimento più riconoscibili della nostra città. Il nuovo edificio dei box è destinato a diventare parte integrante delle numerose attrazioni della città".



Wilm continua: "Tutto deve combaciare. Uno sport di prima classe come la Formula 1, più la nostra ospitalità famosa in tutto il mondo con un intrattenimento di prima classe".



"Vogliamo trasformare Las Vegas in pochi anni in un classico del programma GP, con un impatto economico significativo. Non solo la gara crea migliaia di posti di lavoro. Abbiamo anche calcolato che circa 1,2 miliardi di dollari entreranno in città grazie alla gara".



In effetti, Liberty Media, proprietario della Formula 1, è riuscito a ottenere ciò che Bernie Ecclestone, promotore di lunga data della F1, non è mai riuscito a fare: che le auto da corsa percorrano la famosa strip a una velocità di 340 chilometri all'ora.



Le immagini includeranno numerosi punti di riferimento di Las Vegas, come i casinò Bellagio e The Venetian, la ruota panoramica High Roller e la nuova ed entusiasmante Sphere, una semisfera sulla cui superficie a LED possono essere proiettate le immagini e i film più folli.



Il già citato edificio dei box sorge su un terreno acquistato dalla Formula 1 per la gara. Il Gran Premio è l'unico di questo campionato mondiale per il quale Liberty Media si assume il rischio finanziario, il che significa che l'organizzatore non paga una tassa d'iscrizione.



Il tracciato: un'interessante combinazione di curve e un lungo tratto a tutta velocità lungo la pista. Il circuito di 6,11 km viene percorso 50 volte durante il Gran Premio. È stato calcolato un tempo sul giro di circa 1:30 minuti.



I lavori di costruzione sono iniziati il 2 novembre 2022. La Formula 1 sta spendendo circa 250 milioni di dollari USA per la costruzione, compreso l'acquisto di terreni e di un nuovo edificio per i box, il più grande del mondo.



Gran parte della pista è nuova o sono stati raschiati 25 cm di asfalto e sostituiti con una nuova superficie. L'accesso avviene attraverso quattro ponti per veicoli e spettatori, altri tre ponti per i soli pedoni e due sottopassaggi.



Il tracciato è illuminato da 1750 elementi, la pista è protetta da 3500 elementi in cemento. I tifosi sono distribuiti su 18 tribune. La capacità massima è di 100.000 visitatori al giorno.



E quando si presenteranno per la prima sessione di allenamento giovedì (le 20.30 ora locale di Las Vegas, le 5.30 di venerdì mattina in Europa), l'ultimo chiodo sarà stato piantato nella pista.