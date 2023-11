Circuito da Strip de Las Vegas: ainda há muito trabalho a fazer

Bem-vindo ao Las Vegas Strip Circuit: uma primeira visita guiada mostra-nos uma imagem que conhecemos dos novos circuitos, como o de 2021 na Arábia Saudita ou o de 2022 em Miami - o paddock transpira o espírito pioneiro de outros tempos.

Por todo o lado, há pessoas a aparafusar, a martelar, a colar, a empurrar e, por vezes, a praguejar, porque o circuito de Las Vegas ainda não está concluído.

Os especialistas de Las Vegas e as dez equipas de corrida não têm mãos a medir até que a pista esteja pronta para a cerimónia de abertura na quarta-feira à noite, hora de Las Vegas (ou seja, quinta-feira de manhã na Europa).

A pista de corrida está pronta, agora é uma questão de finalizar mil pormenores - etiquetar as boxes, pendurar sinais para orientar os espectadores, etc. O nível de informação do pessoal é fraco. Estamos habituados a isso noutros países. É preciso um certo tempo para que tudo se familiarize.



O regresso do Grande Prémio após 41 anos é importante para a Fórmula 1 e para Las Vegas. Renee Wilm, Directora-Geral da Las Vegas Grand Prix Inc: "Este será um momento histórico para nós e para a Fórmula 1. Pela primeira vez, veremos os carros de corrida de Fórmula 1 a acelerar pela famosa Strip, passando por alguns dos marcos mais conhecidos da nossa cidade. O novo edifício das boxes vai tornar-se uma parte integrante das muitas atracções da cidade."



Wilm continua: "Tudo deve estar em sintonia. Um desporto de primeira classe como a Fórmula 1, mais a nossa hospitalidade mundialmente famosa com entretenimento de primeira classe".



"Queremos transformar Las Vegas num clássico do programa de GP em apenas alguns anos, com um impacto económico significativo. Não só a corrida cria milhares de empregos. Também calculámos que cerca de 1,2 mil milhões de dólares entrarão na cidade como resultado da corrida."



De facto, a Liberty Media, proprietária da Fórmula 1, conseguiu o que o promotor de longa data da F1, Bernie Ecclestone, nunca conseguiu: que os carros de corrida percorressem a famosa Strip a uma velocidade de 340 quilómetros por hora.



As imagens incluirão numerosos pontos de referência de Las Vegas, como os casinos Bellagio e The Venetian, a roda gigante High Roller e a nova e excitante Sphere, um hemisfério em cuja superfície LED podem ser projectadas as mais loucas imagens e filmes.



O edifício das boxes, já referido, situa-se num terreno adquirido pela Fórmula 1 para a corrida. Este Grande Prémio é o único deste campeonato mundial em que a Liberty Media assume o risco financeiro, o que significa que o organizador não paga uma taxa de inscrição.



A pista: uma interessante combinação de curvas e uma longa secção de aceleração a fundo na faixa de rodagem. O circuito de 6,11 quilómetros é percorrido 50 vezes no Grande Prémio. Foi calculado um tempo de volta de aproximadamente 1:30 minutos.



Os trabalhos de construção começaram em 2 de novembro de 2022. A Fórmula 1 está a gastar cerca de 250 milhões de dólares americanos, incluindo a compra de terrenos e um novo edifício de boxes, o maior do mundo.



Uma grande parte da pista é nova ou 25 cm da superfície de asfalto foram raspados e substituídos por uma nova superfície. O acesso é feito através de quatro pontes para veículos e espectadores, três outras pontes para peões e dois metropolitanos.



A pista é iluminada por 1750 elementos e a pista é protegida por 3500 elementos de betão. Os adeptos estão distribuídos por 18 bancadas. A capacidade máxima é de 100 000 visitantes por dia.



E quando chegarem para a primeira sessão de treinos na quinta-feira (20h30 locais em Las Vegas, 5h30 da manhã de sexta-feira na Europa), o último prego terá sido cravado na pista.