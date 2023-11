Red Bull Racing : Peinture spéciale pour Las Vegas

Le GP de Las Vegas se profile à l'horizon. Les derniers travaux sont actuellement en cours sur le circuit, car à partir de jeudi, heure locale (vendredi matin, heure d'Europe centrale), les courses auront enfin lieu dans la métropole du jeu.

Les pilotes se réjouissent de ce nouveau défi, de cette grande inconnue, mais aussi de tout ce qui l'entoure. Le week-end de course sera différent, il sera certainement spécial.

Et c'est pourquoi les équipes ont depuis longtemps des peintures spéciales en réserve pour des courses spéciales. C'est le cas de Red Bull Racing pour le GP de Vegas. La "nouvelle" voiture de Max Verstappen et Sergio Pérez a été présentée mercredi par Red Bull Racing.

Il s'agit de la troisième peinture spéciale de cette année, et celle-ci a également été créée par un fan, comme précédemment pour les courses de Miami et d'Austin. La voiture de Vegas est l'œuvre de Lindsay Palmer, originaire de l'Essex (Grande-Bretagne).

Son dessin violet donne l'impression que des néons roses et jaunes traversent la carrosserie de la voiture. Lindsay assistera au dévoilement de la peinture mercredi et sera sur le circuit avec l'équipe tout le week-end pour voir sa création sur la piste.

"Cette année, nous avons présenté un design créé par les fans à chaque course américaine, et chaque design est vraiment réussi", a déclaré le chef d'équipe Christian Horner. "Félicitations à Lindsay, qui a donné au design le cachet emblématique de Las Vegas, capturant ainsi l'énergie et l'excitation de la ville et de l'équipe. Ce sera une course spéciale, qui le sera encore plus lorsque nous nous présenterons à la dernière course américaine de la saison avec une livrée conçue par des fans".

"C'est génial d'être ici à Las Vegas pour l'avant-dernière course de la saison. Cette course est bien sûr une grande inconnue pour tout le monde. Nous ne savons pas à quoi nous attendre, mais nous allons l'aborder comme n'importe quel autre week-end de Grand Prix", a annoncé le champion Verstappen.

Verstappen a ajouté : "Bien sûr, nous n'avons pas de données historiques à regarder et à comparer, donc nous aurons beaucoup à apprendre. De plus, les températures sur le circuit seront très basses la nuit, il sera donc intéressant de voir comment la RB19 se comporte dans ces conditions. Je suis aussi impatient de voir la course en piste, ça aura l'air vraiment cool".