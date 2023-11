Red Bull Racing: livrea speciale per Las Vegas

Il GP di Las Vegas proietta la sua ombra in avanti. Attualmente sono in corso gli ultimi lavori sulla pista, mentre le gare inizieranno finalmente nella metropoli del gioco d'azzardo a partire da giovedì ora locale (venerdì mattina CET).

I piloti non vedono l'ora di affrontare la nuova sfida, la grande incognita, ma anche l'ambiente circostante. Il weekend di gara sarà diverso, sarà sicuramente speciale.

Ecco perché da tempo i team hanno in serbo livree speciali per gare speciali. Tra questi c'è anche la Red Bull Racing per il GP di Las Vegas. La Red Bull Racing ha presentato mercoledì la "nuova" auto da corsa di Max Verstappen e Sergio Pérez.

Si tratta della terza livrea speciale di quest'anno e, come in precedenza per le gare di Miami e Austin, anche questa è stata creata da un fan. L'auto di Las Vegas è stata disegnata da Lindsay Palmer dell'Essex (Gran Bretagna).

Il suo design di colore viola sembra che le luci al neon rosa e gialle scorrano attraverso la carrozzeria dell'auto. Lindsay parteciperà alla presentazione della livrea mercoledì e sarà presente in pista con la squadra per tutto il fine settimana per vedere la sua creazione in pista.

"Abbiamo presentato un disegno creato dai fan a ogni gara statunitense di quest'anno e ogni disegno ha avuto un grande successo", ha dichiarato il Team Principal Christian Horner. "Congratulazioni a Lindsay per aver dato un'impronta iconica a Las Vegas, catturando l'energia e l'eccitazione della città e della squadra. Sarà una gara speciale, resa ancora più speciale quando ci presenteremo all'ultima gara della stagione negli Stati Uniti con una livrea disegnata dai fan".

"È fantastico essere qui a Las Vegas per la penultima gara della stagione. Questa gara è ovviamente una grande incognita per tutti. Non sappiamo cosa aspettarci, ma la affronteremo come qualsiasi altro weekend di Gran Premio", ha annunciato il campione Verstappen.

Verstappen ha aggiunto: "Ovviamente non abbiamo dati storici da esaminare e confrontare, quindi avremo molto da imparare. Inoltre, le temperature della pista saranno molto basse di notte, quindi sarà interessante vedere come si comporta la RB19 in queste condizioni. Sono anche impaziente di vedere la gara in pista, sarà davvero bella".