Red Bull Racing: Cores especiais para Las Vegas

Corrida especial, acções especiais: A Red Bull Racing vai alinhar no GP de Las Vegas com uma pintura especial. A equipa de corrida mostrou-o na quarta-feira.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

O GP de Las Vegas lança a sua sombra. Os trabalhos finais estão atualmente a ser realizados na pista, uma vez que as corridas vão finalmente começar na metrópole do jogo a partir de quinta-feira, hora local (sexta-feira de manhã CET).

Os pilotos estão ansiosos pelo novo desafio, pelo grande desconhecido, mas também pelo ambiente que os rodeia. O fim de semana de corrida será diferente, será certamente especial.

E é por isso que as equipas têm, desde há algum tempo, na manga, pinturas especiais para corridas especiais. Isto inclui a Red Bull Racing para o GP de Las Vegas. A Red Bull Racing apresentou o "novo" carro de corrida de Max Verstappen e Sergio Pérez na quarta-feira.

É a terceira pintura especial deste ano e, tal como nas corridas de Miami e Austin, esta também foi criada por um fã. O carro de Las Vegas foi desenhado por Lindsay Palmer de Essex (Grã-Bretanha).

O seu design de cor púrpura parece como se luzes de néon cor-de-rosa e amarelas estivessem a fluir através da carroçaria do carro. Lindsay vai assistir à apresentação da pintura na quarta-feira e estará na pista com a equipa durante todo o fim de semana para ver a sua criação em pista.

"Revelámos um design criado por um fã em todas as corridas nos EUA este ano e todos os designs tiveram muito sucesso", afirmou o Diretor da Equipa, Christian Horner. "Parabéns à Lindsay por ter colocado o icónico selo de Las Vegas no desenho, captando a energia e o entusiasmo da cidade e da equipa. Será uma corrida especial, que se tornará ainda mais especial quando alinharmos na última corrida da época nos EUA com uma pintura desenhada por um fã."

"É ótimo estar aqui em Las Vegas para a penúltima corrida da época. Esta corrida é obviamente uma grande incógnita para todos. Não sabemos o que esperar, mas vamos abordá-la como qualquer outro fim de semana de Grande Prémio", anunciou o campeão Verstappen.

Verstappen acrescentou: "É óbvio que não temos quaisquer dados históricos para olhar e comparar, por isso teremos muito a aprender. Além disso, as temperaturas da pista serão muito baixas à noite, pelo que será interessante ver como o RB19 se comporta nestas condições. Também estou ansioso por ver a corrida na pista, vai ser muito fixe."