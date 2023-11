Glock: Hülkenberg contro Verstappen sarebbe interessante

Nico Hülkenberg corre solo per l'ananas d'oro con la sua Haas. Timo Glock vorrebbe vedere il tedesco in un duello con Max Verstappen.

Nico Hülkenberg non è mai riuscito a entrare in un top team dal suo debutto nel 2010, anche se per anni è stato considerato uno dei migliori piloti in assoluto. Questo non è cambiato fino ad oggi. Idealmente, però, con la Haas è possibile ottenere solo pochi punti.

Nella sua carriera fino a oggi, Hülkenberg ha occasionalmente mancato del giusto tempismo per competere costantemente per le vittorie e i piazzamenti sul podio. Hülkenberg non ha ancora ottenuto nessuno dei due risultati. Timo Glock, esperto di Sky, vorrebbe vedere Hülkenberg di nuovo su un pilota forte.

"Mi piacerebbe vedere Nico Hülkenberg in una squadra che gli dia la possibilità di segnare punti o addirittura di finire sul podio", ha detto Glock al WSM Casino.

Ma non solo Hülkenberg. "Sarebbe bello anche vedere cosa potrebbe fare Alexander Albon in uno dei top team. Ha mostrato prestazioni impressionanti alla Williams e coglierebbe al volo l'occasione di entrare in un top team", ha detto Glock, che vorrebbe anche vedere entrambi in un duello per il campionato del mondo: "Sarebbe anche interessante vedere uno di questi ragazzi gareggiare contro Verstappen e vedere cosa potrebbero fare!".

Forse qualcosa si renderà disponibile alla Ferrari. Il contratto di Charles Leclerc dura ancora fino al 2024 e Leclerc si starà certamente chiedendo se potrà mai avere una reale possibilità di lottare per la corona mondiale con le Rosse, dice Glock.

"O il pacchetto non è adatto o ci sono troppi errori nella squadra. Il prossimo anno sarà molto importante per il suo futuro", ha dichiarato Glock.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12