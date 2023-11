Glock: Hülkenberg contra Verstappen seria interessante

Nico Hülkenberg só está a correr pelo ananás dourado com a sua Haas. Timo Glock gostaria de ver o alemão num duelo com Max Verstappen.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Nico Hülkenberg nunca conseguiu entrar numa equipa de topo desde a sua estreia em 2010, apesar de ter sido considerado um dos melhores pilotos do mundo durante anos. Isso não mudou até hoje. Idealmente, no entanto, apenas alguns pontos são possíveis com a Haas.

Na sua carreira até à data, Hülkenberg tem faltado ocasionalmente o timing certo para competir consistentemente por vitórias e lugares no pódio. Hülkenberg ainda não conseguiu nenhum dos dois. O especialista da Sky, Timo Glock, gostaria de ver Hülkenberg novamente num piloto forte.

"Gostaria de ver Nico Hülkenberg numa equipa que lhe desse a oportunidade de marcar pontos ou mesmo de terminar no pódio", disse Glock no WSM Casino.

Mas não apenas Hülkenberg. "Também seria ótimo ver o que Alexander Albon poderia fazer numa das equipas de topo. Ele tem mostrado desempenhos impressionantes na Williams e iria agarrar a oportunidade numa equipa de topo", disse Glock, que também gostaria de ver os dois num duelo pelo campeonato do mundo: "Também seria interessante ver um destes tipos competir contra o Verstappen e ver o que conseguem fazer!"

Talvez algo fique disponível na Ferrari. O contrato de Charles Leclerc ainda vai até 2024 e, segundo Glock, Leclerc deve estar a pensar se alguma vez terá uma verdadeira hipótese de lutar pelo título de campeão do mundo com os Reds.

"Ou o pacote não é o mais adequado ou há demasiados erros na equipa. O próximo ano será muito importante para ele no que diz respeito ao seu futuro", disse Glock.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12