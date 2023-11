Daniel Ricciardo : "Il faut faire abstraction des distractions

Deux semaines après la course au Brésil, Daniel Ricciardo s'en veut encore d'avoir laissé passer sa chance. En effet, comme chacun sait, il a dû reprendre la course avec un tour de retard après l'interruption précoce, ce qui ne lui laissait aucune chance. Il emporte néanmoins quelque chose de positif à Las Vegas.

"Ce qui m'a encouragé ce week-end, c'est la vitesse. J'ai senti que nous avions un bon rythme et je me sentais vraiment bien dans la voiture, ce qui est toujours important", a déclaré Ricciardo.

Avec AlphaTauri, il a encore pour objectif de conquérir la septième place au championnat du monde. Williams a sept points d'avance, mais derrière AlphaTauri se cachent également Alfa Romeo (16 points) et Haas. (12).

Et voici maintenant l'inconnue Las Vegas, car la Formule 1 se déroule ce week-end pour la première fois depuis plus de 40 ans dans la ville des jeux.

"D'après ce que j'ai appris lors de la simulation, c'est un circuit vraiment exigeant, car il y a beaucoup de longues lignes droites et ensuite ces courts virages à 90 degrés. La configuration est définitivement intéressante. J'espère qu'il y aura un bon racing. Je pense que les longues lignes droites offrent définitivement quelques possibilités et, comme il est aussi étroit et sinueux à certains endroits, il représentera un défi très particulier", a déclaré Ricciardo.

Les températures seront un autre défi, car à cette époque, il y a souvent des températures à un chiffre après la tombée de la nuit.

Ricciardo poursuit : "Nous savons qu'il fera froid. Je pense qu'il sera très important que les pneus fonctionnent et que la voiture ait suffisamment d'adhérence et d'appui pour réaliser un bon temps au tour. Cela pourrait ressembler à ce qui s'est passé à Bakou la première année, quand il y avait peu d'adhérence. C'était intéressant parce qu'il fallait vraiment pousser fort dans le dernier tour pour faire fonctionner les pneus".

Pour le reste, il s'agit de trouver le bon équilibre dans un week-end de course qui s'annonce particulier, notamment au vu des bruits parasites.

"En dehors de l'action sur la piste, il y aura beaucoup de monde, donc j'essaie de m'adapter à la situation et de faire abstraction des distractions. En fin de compte, je suis là pour faire la course, et c'est ce sur quoi je dois me concentrer. Surtout maintenant que nous avons rattrapé notre retard sur Williams, les points sont si importants et décisifs. Je dirais que c'est une approche très simple. Je me repose quand je peux me reposer, et ensuite, quand ça compte, je me concentre et je mets mon énergie dans cette tâche. Quand il y a un petit moment de répit, j'essaie de ne pas trop m'occuper l'esprit".

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12