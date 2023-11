Daniel Ricciardo: deve bloccare le distrazioni

Daniel Ricciardo sta ancora lottando per ottenere punti importanti per il campionato con AlphaTauri sul rettilineo d'arrivo della stagione. Il suo approccio al GP di Las Vegas è quindi speciale.

Anche due settimane dopo la gara in Brasile, Daniel Ricciardo è ancora arrabbiato per l'occasione persa. Dopo tutto, ha dovuto ricominciare la gara con un giro di ritardo dopo l'annullamento anticipato, il che significa che non aveva alcuna possibilità. Tuttavia, ha portato con sé qualcosa di positivo a Las Vegas.

"L'aspetto incoraggiante di questo fine settimana è stata la velocità. Ho sentito che avevamo un buon ritmo e mi sentivo davvero bene in macchina, il che è sempre importante", ha detto Ricciardo.

Con l'AlphaTauri, Ricciardo punta ancora al settimo posto in campionato. La Williams ha sette punti di vantaggio, ma anche l'Alfa Romeo (16 punti) e la Haas sono in agguato dietro l'AlphaTauri. (12).

E ora arriva l'incognita di Las Vegas, dove la Formula 1 torna questo fine settimana per la prima volta in oltre 40 anni.

"Da quello che ho imparato nella simulazione, è una pista davvero impegnativa perché ci sono molti lunghi rettilinei e poi queste curve corte a 90 gradi. Il tracciato è decisamente interessante. Spero che ci saranno delle belle gare. Penso che i lunghi rettilinei offrano sicuramente delle opportunità, e dato che è anche stretto e tortuoso in alcuni punti, sarà una bella sfida", ha detto Ricciardo.

Un'altra sfida sarà rappresentata dalle temperature, spesso a una cifra dopo il tramonto in questo periodo dell'anno.

Ricciardo ha continuato: "Sappiamo che farà freddo. Credo che sarà molto importante che gli pneumatici funzionino e che la vettura abbia abbastanza aderenza e deportanza per ottenere un buon tempo sul giro. Potrebbe essere come a Baku il primo anno, quando non c'era molta aderenza. È stato interessante, perché bisognava spingere al massimo nell'ultimo giro per far funzionare le gomme".

A parte questo, si tratta di trovare il giusto equilibrio in un weekend di gara che sarà speciale, anche in considerazione del rumore di fondo.

"A parte l'azione in pista, ci saranno molte cose da fare, quindi sto cercando di adattarmi alla situazione e di bloccare le distrazioni. Il punto fondamentale è che sono lì per correre ed è su questo che devo concentrarmi. Soprattutto ora che abbiamo colmato il divario dalla Williams, i punti sono così importanti e cruciali. Direi che l'approccio è molto semplice. Mi riposo quando posso riposare e poi, quando è importante, mi concentro su quello e metto le mie energie in quel compito. Quando c'è un po' di tempo libero, cerco di non avere la testa troppo occupata".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12