Daniel Ricciardo: É preciso bloquear as distracções

Daniel Ricciardo ainda está a lutar por pontos importantes no campeonato com a AlphaTauri na reta final da época. Por isso, a sua abordagem ao GP de Las Vegas é especial.

Mesmo duas semanas após a corrida no Brasil, Daniel Ricciardo ainda está aborrecido com a oportunidade perdida. Afinal de contas, teve de recomeçar a corrida com uma volta a menos depois do cancelamento prematuro, o que significa que não teve qualquer hipótese. No entanto, ele está levando algo positivo para Las Vegas.

"O que foi encorajador neste fim de semana foi a velocidade. Senti que tínhamos um bom ritmo e senti-me muito bem no carro, o que é sempre importante", disse Ricciardo.

Com a AlphaTauri, ele ainda tem como meta o sétimo lugar no campeonato. A Williams tem sete pontos de vantagem, mas a Alfa Romeo (16 pontos) e a Haas também estão à espreita da AlphaTauri. (12).

E agora vem a incógnita de Las Vegas, com a Fórmula 1 a regressar à cidade das apostas este fim de semana pela primeira vez em mais de 40 anos.

"Pelo que aprendi na simulação, é uma pista realmente desafiante porque tem muitas rectas longas e depois curvas curtas de 90 graus. O traçado é definitivamente interessante. Espero que haja boas corridas. Penso que as longas rectas oferecem definitivamente algumas oportunidades e, como também é apertada e sinuosa em alguns pontos, será um grande desafio", disse Ricciardo.

Outro desafio serão as temperaturas, uma vez que é frequente registarem-se temperaturas de um dígito após o anoitecer nesta altura do ano.

Ricciardo continuou: "Sabemos que vai estar frio. Penso que será muito importante que os pneus funcionem e que o carro tenha aderência e força descendente suficientes para marcar um bom tempo por volta. Pode parecer Baku no primeiro ano, quando não havia muita aderência. Foi interessante porque tivemos de forçar muito na última volta para que os pneus funcionassem".

Para além disso, trata-se de encontrar o equilíbrio certo num fim de semana de corrida que será especial, também tendo em conta o ruído de fundo.

"Para além da ação na pista, vai haver muita coisa a acontecer, por isso estou a tentar adaptar-me à situação e bloquear as distracções. O que importa é que estou lá para correr e é nisso que tenho de me concentrar. Especialmente agora que reduzimos a diferença para a Williams, os pontos são muito importantes e cruciais. Eu diria que é uma abordagem muito simples. Descanso quando posso descansar e depois, quando é importante, concentro-me nisso e coloco a minha energia nessa tarefa. Quando há algum tempo de paragem, tento não ocupar demasiado a minha cabeça."

