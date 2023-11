Stuck: "Me gustaría ver a Fernando Alonso en Red Bull

Los rumores en torno a Fernando Alonso han causado últimamente un gran revuelo en la Fórmula 1. ¿Dejará el bicampeón del mundo Aston Martin y se unirá a Red Bull Racing? El español reaccionó con poca gracia a las especulaciones que corren por ahí.

A la leyenda Hans-Joachim Stuck, sin embargo, le gustaría ver el cambio. "Creo que sería estupendo que Alonso se subiera a Red Bull. Y los rumores están ahí. Él los niega completamente, pero quizás haya un trasfondo en ellos", dijo Stuck en la entrevista de Eurosport: "Si miras a Alonso, la forma en que silba sobre el asfalto, me encantaría verle en el Red Bull."

"La forma en que Alonso conduce, la forma en que lucha, está en gran medida libre de errores y también lleva al equipo hacia adelante, yo diría que estaría muy, muy cerca de Verstappen", dijo Stuck.

Más cerca, en cualquier caso, que su actual compañero de equipo Sergio Pérez. "Eso no es una pregunta para mí. Hay un puñado de personas en las que confío para conducir al nivel de Verstappen, y Alonso es cien por cien una de ellas. Creo que el tipo es genial. Nos conocemos muy bien. Tiene motivación, disfruta con lo que hace. Además, tiene la madurez necesaria para desarrollar sus habilidades a la perfección en el momento adecuado. Eso es realmente impresionante", dijo Stuck.

El propio Alonso no se mostró nada entusiasmado con lo que se escribió sobre él y su futuro en México. Además del supuesto traspaso, también se especuló sobre el final de su carrera.

"Aprecio a todos los periodistas que están aquí. Gente profesional que lleva muchos años en la Fórmula 1. Hay respeto por los demás, y así es exactamente como debe ser. Pero los rumores vienen de gente que no está aquí en la sala. Sólo quieren hacerse los graciosos, pero no tiene gracia cuando juegan así", enfureció Alonso. Y anunció: "Me aseguraré de que haya consecuencias". Dejó abierto en qué consistirán exactamente.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incl. 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12