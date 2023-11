Stuck: vorrebbe vedere Fernando Alonso sulla Red Bull

Le voci che circondano Fernando Alonso hanno di recente suscitato un certo scalpore in Formula 1. Il due volte campione del mondo lascerà l'Aston Martin per unirsi alla Red Bull Racing? Lo spagnolo ha reagito con poco divertimento alle speculazioni che circolano.

La leggenda Hans-Joachim Stuck, tuttavia, vorrebbe vedere il cambio. "Penso che sarebbe fantastico se Alonso venisse messo alla Red Bull. E le voci ci sono. Lui le nega completamente, ma forse c'è un retroscena", ha detto Stuck nell'intervista a Eurosport: "Se si guarda Alonso, il modo in cui fischia sull'asfalto, mi piacerebbe vederlo sulla Red Bull".

"Il modo in cui Alonso guida, combatte, è in gran parte privo di errori e porta avanti la squadra, direi che sarebbe molto, molto vicino a Verstappen", ha detto Stuck.

Più vicino, in ogni caso, dell'attuale compagno di squadra Sergio Pérez. "Non è una domanda per me. Ci sono poche persone di cui mi fido per guidare al livello di Verstappen, e Alonso è al cento per cento una di queste. Penso che il ragazzo sia un grande. Ci conosciamo molto bene. È motivato, gli piace quello che fa. Inoltre, ha la maturità di realizzare le sue abilità perfettamente al momento giusto. È davvero impressionante", ha detto Stuck.

Lo stesso Alonso non è stato affatto entusiasta di ciò che è stato scritto su di lui e sul suo futuro in Messico. Oltre al presunto trasferimento, ci sono state anche speculazioni sulla fine della sua carriera.

"Apprezzo tutti i giornalisti che sono qui. Sono professionisti che lavorano in Formula 1 da molti anni. C'è rispetto reciproco, ed è esattamente come dovrebbe essere. Ma le voci provengono da persone che non sono qui nella stanza. Vogliono solo fare gli spiritosi, ma non è divertente quando fanno giochetti del genere", si è infuriato Alonso. E ha annunciato: "Farò in modo che ci siano delle conseguenze". Ha lasciato aperto il discorso su quali siano esattamente.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12