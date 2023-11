Stuck: Gostava de ver Fernando Alonso na Red Bull

Os rumores em torno de Fernando Alonso causaram recentemente uma grande agitação na Fórmula 1. Será que o bicampeão mundial vai deixar a Aston Martin e juntar-se à Red Bull Racing? O espanhol reagiu com pouco entusiasmo às especulações que circulam por aí.

A lenda Hans-Joachim Stuck, no entanto, gostaria de ver a mudança. "Acho que seria ótimo se Alonso fosse colocado na Red Bull. E os rumores existem. Ele nega-os completamente, mas talvez haja um fundo para eles", disse Stuck na entrevista à Eurosport: "Se olharmos para Alonso, a forma como ele assobia sobre o asfalto, eu adoraria vê-lo na Red Bull".

"A forma como Alonso conduz, a forma como luta, não comete erros e também leva a equipa para a frente, eu diria que ele estaria muito, muito perto de Verstappen", disse Stuck.

Mais próximo, em qualquer caso, do que o atual companheiro de equipa Sergio Pérez. "Isso não é uma questão para mim. Há um punhado de pessoas em quem confio para conduzir ao nível de Verstappen - e Alonso é cem por cento uma delas. Acho que o gajo é fantástico. Conhecemo-nos muito bem. Ele tem a motivação, gosta do que faz. Para além disso, tem a maturidade necessária para utilizar as suas capacidades na perfeição no momento certo. Isso é realmente impressionante", disse Stuck.

O próprio Alonso não ficou nada entusiasmado com o que foi escrito sobre ele e seu futuro no México. Para além da alegada transferência, também se especulou sobre o fim da sua carreira.

"Agradeço a todos os jornalistas que estão aqui. Pessoas profissionais que estão na Fórmula 1 há muitos anos. Há respeito uns pelos outros, e é exatamente assim que deve ser. Mas os rumores vêm de pessoas que não estão aqui na sala. Eles só querem ser engraçados, mas não é engraçado quando fazem jogos como esse", enfureceu-se Alonso. E anunciou: "Vou certificar-me de que haverá consequências". Deixou em aberto quais seriam exatamente.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12