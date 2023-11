La rabia personal de Wolff: llevar a Hamilton al título

El tiempo vuela, especialmente en la Fórmula 1. Han pasado dos años desde que Mercedes y Red Bull Racing, o Lewis Hamilton y Max Verstappen, lucharon por el título mundial hasta los metros finales en Abu Dabi. Con el desenlace tantas veces discutido y polémico.

El austriaco nunca ha ocultado que la derrota en el legendario final sigue doliendo al jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff.

Ahora subraya una vez más que la polémica de entonces sigue impulsando a Hamilton a ganar, después de todo, su octavo título mundial. Eso le convertiría en el único campeón del mundo con récord. Sin embargo, la distancia entre las Flechas de Plata y Red Bull Racing es ahora considerable. Así de rápido pueden suceder las cosas en la categoría reina del automovilismo.

"Vivimos en una rueda de hámster en la que el tiempo pasa tan rápido que no parece que hayan pasado dos años", dijo Wolff a la agencia de noticias PA.

"Puedes ver lo rápido que cambia el orden jerárquico. Hemos ganado ocho títulos de constructores seguidos y hace dos años que Red Bull se llevó el trofeo a casa. Pero tenemos que mirar hacia adelante, aprender del pasado, y ahora se trata de conseguir que Lewis vuelva a ganar rápidamente", dijo Wolff.

"Tengo un enfado personal y quiero que gane el octavo título porque debería haberlo conseguido. Como director del equipo, es importante ser justo y abierto con ambos pilotos. Pero hay una gran parte de nosotros que siempre quiere formar parte de esta historia, deshacer y superar 2021", dijo Wolff.

Hamilton firmó recientemente un nuevo contrato de dos años con las Flechas Plateadas. Sin embargo, Wolff no cree que este vaya a ser el último contrato de Hamilton con Mercedes.

"Vivimos de contrato en contrato, y es importante que hagamos lo que pensamos que es correcto y lo que sentimos que es correcto, y en este momento personalmente siento que puede pilotar durante más tiempo", dijo el austriaco.

¿Y posiblemente otros cinco años? Wolff: "Cumplirá 39 años en enero y Fernando (Alonso, 42) sigue fuerte. Mientras se cuide, se prepare física y mentalmente de la mejor manera posible y siga desarrollándose en otras áreas que cuando tiene 25 años, entonces sí".

Por supuesto, también dependerá de las condiciones deportivas. "Sólo tenemos que darle un coche que sea lo suficientemente rápido. Y como piloto, no tengo dudas sobre él. En las últimas carreras se ha visto que su rendimiento, su velocidad y sus habilidades en carrera están ahí. Pero si no tiene el coche a sus órdenes, no puede ganar", dice Wolff.

