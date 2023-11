La colère personnelle de Wolff : mener Hamilton au titre

Le temps passe vite, surtout en Formule 1. Cela fait deux ans que Mercedes et Red Bull Racing, ou Lewis Hamilton et Max Verstappen, se sont battus jusqu'aux derniers mètres d'Abu Dhabi pour le titre de champion du monde. Avec une issue souvent discutée et controversée.

L'Autrichien n'a jamais caché que la défaite lors de cette finale légendaire faisait encore mal à Toto Wolff, le chef de l'équipe Mercedes.

Il souligne à nouveau que la controverse de l'époque est encore aujourd'hui le moteur qui permet à Hamilton de remporter son huitième titre de champion du monde. Avec cela, il serait le seul recordman du monde. Toutefois, l'écart entre les Flèches d'argent et Red Bull Racing est désormais considérable. Tout peut aller si vite dans la catégorie reine du sport automobile.

"Nous vivons dans une roue de hamster où le temps passe si vite que nous n'avons pas l'impression que deux ans se sont écoulés", a déclaré Wolff à l'agence PA News.

"On peut voir à quelle vitesse la hiérarchie change. Nous avons remporté huit titres constructeurs consécutifs et cela fait deux ans que Red Bull n'a pas ramené le trophée à la maison. Mais nous devons aller de l'avant, tirer les leçons du passé, et il s'agit maintenant de faire en sorte que Lewis gagne à nouveau rapidement", a déclaré Wolff.

"J'ai une colère personnelle et je veux qu'il remporte le huitième titre parce qu'il aurait dû l'avoir. En tant que chef d'équipe, il est important d'être juste et ouvert envers les deux pilotes. Mais il y a une grande partie de nous qui veut toujours faire partie de cette histoire, défaire et surmonter l'année 2021", a déclaré Wolff.

Hamilton a récemment signé un nouveau contrat de deux ans avec les Flèches d'argent. Wolff ne pense toutefois pas qu'il s'agira du dernier contrat d'Hamilton avec Mercedes.

"Nous vivons de contrat en contrat, et il est important que nous fassions ce que nous pensons être juste et ce que nous sentons être juste, et pour l'instant, j'ai personnellement le sentiment qu'il peut rouler plus longtemps", a déclaré l'Autrichien.

Et peut-être pour cinq années supplémentaires ? Wolff : "Il aura 39 ans en janvier et Fernando (Alonso - 42 ans) est toujours aussi fort. Tant que l'on prend soin de soi, que l'on se prépare physiquement et mentalement de manière optimale et que l'on progresse dans d'autres domaines que lorsque l'on a 25 ans, alors oui".

Bien sûr, cela dépendra aussi des conditions sportives. "Il suffit de lui donner une voiture suffisamment rapide. Et en tant que pilote, je n'ai aucun doute sur lui. On a vu lors des dernières courses que sa puissance, sa vitesse et son habileté en course sont bien là. Mais s'il n'a pas la voiture sous lui, il ne peut pas gagner", a déclaré Wolff.

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12