La rabbia personale di Wolff: guidare Hamilton verso il titolo

Il tempo vola, soprattutto in Formula 1. Sono passati due anni da quando Mercedes e Red Bull Racing, ovvero Lewis Hamilton e Max Verstappen, si sono contesi il titolo mondiale fino agli ultimi metri ad Abu Dhabi. Con un esito spesso discusso.

L'austriaco non ha mai nascosto che la sconfitta nel leggendario finale fa ancora male al boss della Mercedes Toto Wolff.

Ora sottolinea ancora una volta che la controversia di allora spinge ancora Hamilton a vincere il suo ottavo titolo mondiale. In questo modo, diventerebbe l'unico campione del mondo da record. Tuttavia, il divario tra le Frecce d'Argento e la Red Bull Racing è ora notevole. Ecco quanto velocemente possono accadere le cose nella classe regina dell'automobilismo.

"Viviamo in una ruota da criceto dove il tempo passa così velocemente che non sembra che siano passati due anni", ha detto Wolff all'agenzia di stampa PA.

"Si può vedere come cambia rapidamente l'ordine di priorità. Abbiamo vinto otto titoli costruttori di fila e sono due anni che la Red Bull non porta a casa il trofeo. Ma dobbiamo guardare avanti, imparare dal passato, e ora si tratta di far tornare Lewis a vincere rapidamente", ha detto Wolff.

"Ho una rabbia personale e voglio che vinca l'ottavo titolo perché avrebbe dovuto ottenerlo. Come team principal, è importante essere corretti e aperti con entrambi i piloti. Ma c'è una grande parte di noi che vuole sempre far parte di questa storia, per cancellare e superare il 2021", ha detto Wolff.

Hamilton ha recentemente firmato un nuovo contratto biennale con le Frecce d'Argento. Tuttavia, Wolff non crede che questo sarà l'ultimo contratto di Hamilton con la Mercedes.

"Viviamo di contratto in contratto, ed è importante fare ciò che riteniamo giusto e ciò che sentiamo giusto, e al momento personalmente ritengo che possa guidare più a lungo", ha detto l'austriaco.

E forse per altri cinque anni? Wolff: "Compirà 39 anni a gennaio e Fernando (Alonso, 42 anni) va ancora forte. Se si prende cura di sé, si prepara fisicamente e mentalmente nel miglior modo possibile e continua a svilupparsi in altre aree rispetto a quando ha 25 anni, allora sì".

Naturalmente, dipenderà anche dalle condizioni sportive. "Dobbiamo solo dargli una macchina abbastanza veloce. E come pilota non ho dubbi su di lui. Nelle ultime gare si è visto che le sue prestazioni, la sua velocità e le sue abilità di gara sono sicuramente presenti. Ma se non ha la macchina sotto di sé, non può vincere", ha dichiarato Wolff.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12