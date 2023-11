A raiva pessoal de Wolff: levar Hamilton ao título

O tempo voa, especialmente na Fórmula 1. Passaram dois anos desde que a Mercedes e a Red Bull Racing, ou Lewis Hamilton e Max Verstappen, lutaram pelo título mundial até aos últimos metros em Abu Dhabi. Com o resultado frequentemente discutido e polémico.

O austríaco nunca escondeu que a derrota na lendária final ainda magoa o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff.

O austríaco sublinha agora, mais uma vez, que a polémica da altura ainda leva Hamilton a conquistar o seu oitavo título de campeão do mundo. Isso faria dele o único campeão mundial recordista. No entanto, a distância entre as Flechas de Prata e a Red Bull Racing é agora considerável. É a rapidez com que as coisas podem acontecer na categoria rainha do desporto automóvel.

"Vivemos numa roda de hamster onde o tempo passa tão depressa que nem parece que passaram dois anos", disse Wolff à agência noticiosa PA.

"Podemos ver a rapidez com que a ordem de classificação muda. Ganhámos oito títulos de construtores seguidos e há dois anos que a Red Bull não leva o troféu para casa. Mas temos de olhar para a frente, aprender com o passado, e agora trata-se de fazer com que o Lewis volte a ganhar rapidamente", disse Wolff.

"Tenho uma raiva pessoal e quero que ele ganhe o oitavo título porque ele deveria tê-lo conquistado. Como chefe de equipa, é importante ser justo e aberto com os dois pilotos. Mas há uma grande parte de nós que quer sempre fazer parte desta história, para desfazer e ultrapassar 2021", disse Wolff.

Hamilton assinou recentemente um novo contrato de dois anos com as Flechas de Prata. No entanto, Wolff não acredita que este será o último contrato de Hamilton com a Mercedes.

"Vivemos de contrato em contrato, e é importante que façamos o que achamos que é certo e o que sentimos que é certo, e no momento eu pessoalmente sinto que ele pode dirigir por mais tempo", disse o austríaco.

E possivelmente por mais cinco anos? Wolff: "Ele vai fazer 39 anos em janeiro e o Fernando (Alonso - 42 anos) ainda está a andar bem. Desde que se cuide de si próprio, se prepare física e mentalmente da melhor forma possível e continue a desenvolver-se noutras áreas do que quando tem 25 anos, então sim."

Claro que isso também depende das condições desportivas. "Só temos de lhe dar um carro que seja suficientemente rápido. E como piloto, não tenho dúvidas sobre ele. Vimos nas últimas corridas que o seu desempenho, a sua velocidade e as suas capacidades de corrida estão definitivamente lá. Mas se ele não tiver o carro por baixo, não pode ganhar", diz Wolff.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12