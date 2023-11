Logan Sargeant: Brazo como paralizado, Williams reacciona

La vieja regla de los pilotos de Fórmula 1: es extremadamente difícil llegar a la categoría reina. Pero es aún más difícil mantenerse en ella. Las cosas pintaban mal para Logan Sargeant hasta la ronda de Austin: cero puntos, mientras que su compañero de equipo en Williams, Alex Albon, aupó a la tradicional escudería británica al séptimo puesto del mundial con 27 puntos.

Tras la descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el GP de EE.UU. en el Circuito de las Américas, Sargeant se coló entre los diez primeros, consiguiendo su primer punto, el primero de un piloto estadounidense de GP desde Michael Andretti hace treinta años (tercer puesto en Monza 1993, luego despedido por McLaren), el primero de un estadounidense en su carrera de casa desde Eddie Cheever en Phoenix 1989.

Antes de Austin, Sargeant tuvo que abandonar el GP de Qatar: Estaba completamente deshidratado en el clima caluroso y húmedo. Logan declaró más tarde: "No me había sentido bien en toda la semana, así que eso ciertamente no ayudó. Me resistía con todas mis fuerzas a meter el coche en boxes, porque no quería defraudar a mi equipo. Pero no fue posible".

Sargeant tuvo que ser sostenido por los mecánicos cuando salió del coche porque sus piernas ya no podían sostenerle, pero afortunadamente se había recuperado horas después.



Pero luego nuevos problemas, esta vez en el GP de Brasil: Sargeant se quejó durante la carrera de que ya no sentía el brazo izquierdo, que se sentía paralizado.



El jefe del equipo Williams, James Vowles, explica: "Logan está bien. Achacamos sus problemas al asiento. Es la primera vez que ocurre esta temporada, así que debe tener algo que ver con el circuito de Interlagos, que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj".



"Tuvimos que afinar la posición de los cinturones de seguridad y del asiento. Pusimos a Sargeant en nuestra célula de seguridad de la fábrica de coches de carreras, que utilizamos para espumar los asientos. Creemos que este problema no volverá a ocurrir en Las Vegas".