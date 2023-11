Logan Sargeant : bras paralysé, Williams réagit

La vieille règle d'or des pilotes de Formule 1 : il est extrêmement difficile d'atteindre la catégorie reine. Mais il est encore plus difficile de s'y maintenir. Jusqu'à la course d'Austin, Logan Sargeant ne marquait aucun point, tandis que son coéquipier chez Williams, Alex Albon, hissait en solo l'écurie britannique traditionnelle à la 7e place du championnat du monde, avec 27 points.

Après la disqualification de Lewis Hamilton et Charles Leclerc au GP des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas, Sargeant s'est glissé dans le top 10, ce qui lui a assuré son premier point, le premier d'un pilote de GP américain depuis Michael Andretti il y a trente ans (3e à Monza en 1993, viré ensuite par McLaren), le premier d'un Américain à la course à domicile depuis Eddie Cheever à Phoenix en 1989.

Avant Austin, Sargeant avait dû abandonner le GP du Qatar : Il était complètement déshydraté dans le climat chaud et humide. Logan a déclaré plus tard : "Je ne me sentais pas bien depuis une semaine, cela n'a certainement pas aidé. J'étais réticent à l'idée de ramener la voiture au stand, car je ne voulais pas laisser tomber mon équipe. Mais ce n'était tout simplement plus possible".

Sargeant a dû être soutenu par des mécaniciens à la sortie de la voiture car ses jambes ne le portaient plus, heureusement, quelques heures plus tard, il avait récupéré.



Mais ensuite, nouveaux problèmes, cette fois au GP du Brésil : Sargeant s'est plaint en course de ne plus sentir son bras gauche, il avait l'impression d'être paralysé.



Le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, explique : "Logan va bien. Nous attribuons ses problèmes au siège. C'est la première fois que cela se produit cette saison, cela doit donc être lié au circuit d'Interlagos, qui se parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre".



"Là, nous avons dû faire un travail de précision sur la position des ceintures de sécurité et du siège. Nous avons placé Sargeant à l'usine de voitures de course dans notre cellule de sécurité, que nous utilisons pour faire mousser les sièges. Nous pensons que ce problème ne se reproduira pas à Las Vegas".