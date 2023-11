Logan Sargeant: Braccio come paralizzato, Williams reagisce

Il ventiduenne Logan Sargeant di Fort Lauderdale (Florida) non ha avuto una prima stagione di GP facile: nessun punto fino alla gara di campionato del mondo ad Austin, un guasto in Qatar e segni di paralisi in Brasile.

La vecchia regola per i piloti di Formula 1: è estremamente difficile entrare nella classe regina. Ma è ancora più difficile rimanerci. Le cose sembravano andare male per Logan Sargeant fino al round di Austin - zero punti, mentre il suo compagno di squadra alla Williams Alex Albon ha portato la tradizionale scuderia britannica al settimo posto nel campionato mondiale con 27 punti.

In seguito alla squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel GP degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe, Sargeant è entrato nella top ten, conquistando il suo primo punto, il primo di un pilota di GP americano dai tempi di Michael Andretti, trent'anni fa (terzo posto a Monza 1993, poi licenziato dalla McLaren), il primo di un americano nella sua gara di casa dai tempi di Eddie Cheever a Phoenix 1989.

Prima di Austin, Sargeant ha dovuto abbandonare il GP del Qatar: Era completamente disidratato nel clima caldo e umido. Logan ha poi dichiarato: "Non mi sono sentito bene per tutta la settimana, quindi questo non ha certo aiutato. Ero riluttante con ogni fibra del mio essere a portare la macchina ai box, perché non volevo deludere la mia squadra. Ma non è stato possibile".

Sargeant ha dovuto essere sorretto dai meccanici quando è sceso dall'auto perché le sue gambe non riuscivano più a sostenerlo, ma fortunatamente si è ripreso qualche ora dopo.



Ma poi nuovi problemi, questa volta nel GP del Brasile: Sargeant si è lamentato durante la gara di non riuscire più a sentire il braccio sinistro, di sentirsi paralizzato.



Il boss del team Williams James Vowles spiega: "Logan sta bene. Abbiamo attribuito i suoi problemi al sedile. È la prima volta che succede in questa stagione, quindi deve avere a che fare con il circuito di Interlagos, che si percorre in senso antiorario".



"Abbiamo dovuto mettere a punto la posizione delle cinture di sicurezza e del sedile. Abbiamo messo Sargeant nella nostra cella di sicurezza presso la fabbrica di auto da corsa, che usiamo per schiumare i sedili. Crediamo che questo problema non si ripeterà a Las Vegas".