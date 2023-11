Logan Sargeant: Braço como se estivesse paralisado, Williams reage

O jovem Logan Sargeant, de 22 anos, de Fort Lauderdale (Florida), não teve uma primeira época de GP fácil: nenhum ponto até à corrida do Campeonato do Mundo em Austin, uma avaria no Qatar e sinais de paralisia no Brasil.

A velha regra dos pilotos de Fórmula 1: é extremamente difícil chegar à categoria rainha. Mas é ainda mais difícil manter-se lá. As coisas pareciam más para Logan Sargeant até à ronda de Austin - zero pontos, enquanto o seu companheiro de equipa na Williams, Alex Albon, elevou a tradicional equipa britânica para o sétimo lugar no campeonato do mundo, com 27 pontos.

Após a desclassificação de Lewis Hamilton e Charles Leclerc no GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas, Sargeant entrou no top 10, garantindo o seu primeiro ponto, o primeiro de um piloto americano de GP desde Michael Andretti há trinta anos (terceiro lugar em Monza 1993, depois despedido pela McLaren), o primeiro de um americano na sua corrida caseira desde Eddie Cheever em Phoenix 1989.

Antes de Austin, Sargeant teve de abandonar o GP do Qatar: Estava completamente desidratado no clima quente e húmido. Logan disse mais tarde: "Não me tinha sentido bem durante toda a semana, o que certamente não ajudou. Estava relutante com todas as fibras do meu ser em trazer o carro para as boxes, porque não queria desiludir a minha equipa. Mas simplesmente não foi possível".

Sargeant teve de ser apoiado por mecânicos quando saiu do carro porque as suas pernas já não o conseguiam suportar, mas felizmente recuperou horas mais tarde.



Mas depois novos problemas, desta vez no GP do Brasil: Sargeant queixou-se durante a corrida que já não conseguia sentir o seu braço esquerdo, que se sentia paralisado.



O chefe de equipa da Williams, James Vowles, explica: "Logan está bem. Atribuímos os problemas dele ao banco. É a primeira vez que isto acontece esta época, por isso deve ter algo a ver com o circuito de Interlagos, que é conduzido no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio".



"Tivemos de afinar a posição dos cintos de segurança e do banco. Colocámos o Sargeant na nossa célula de segurança na fábrica de carros de corrida, que usamos para espumar os assentos. Acreditamos que este problema não voltará a ocorrer em Las Vegas."